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Крым вернуть и забыть: "Борцун с режимом" отрёкся от Навального и предложил развал России
01 февраля 2021, 02:15 • 119 • Политика
Царьград продолжает рассказывать о беседах с участниками акции протеста в Москве. Мы показываем "борцунов с режимом" без прикрас – это прямая речь, просто то, о чём они размышляют в толпе. Например, один из собеседников заявил, что Крым надо вернуть и забыть. А также отрёкся от Навального, предложил развал России и… снова посадил Навального на президентское кресло.
Логики тут мало, но показываем всё, как есть...
Алексей в беседе с "Первым русским" заявил, что "жаждет перемен". Фактически ему интересно, чтобы "навальнята" свершили революцию, а дальше… Дальше посмотрим, как быть. Ведь сам Алексей преследует личные политические интересы. Он, по собственному заявлению, не разделяет взгляды Навального.
У молодого парня есть вопросы и к риторике Алексея Навального, и к его так называемым расследованиям. Нашумевший фильм о "дворце Путина" парень назвал "вызывающим вопросы". Да и другие видео команды блогера Алексей считает "вмешательством в частную жизнь". Тем не менее наш собеседник полагает, что приход Алексея Навального к власти - это… неплохая перспектива. Полную версию удивительной позиции вы можете в красках видеть в ролике чуть ниже.
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