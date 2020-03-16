Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Я был в бешенстве»: мужчина добивается компенсации от врачей за ампутированный ...
Бесконечная Арктика, но нашли… как? Русские поставили в тупик американских военн...
«Болезнь имеет четыре очерченных этапа»: пульмонолог о лечении коронавируса
Врач описал последние минуты умирающих от коронавируса
Главная / Политика

Крым в годовщину воссоединения с Россией напомнил об ущербе от Украины

16 марта 2020, 21:35  •  120 • Политика
В крымском парламенте заявили, что заканчивают работу по оценке ущерба, нанесённого полуострову за годы нахождения в составе Украины. Напомним, 16 марта исполнилось шесть лет со дня знаменательного референдума, на котором большинство крымчан выступило за вхождение в состав РФ.
В Крыму в шестую годовщину воссоединения с Россией напомнили об ущербе, нанесённом ему в годы нахождения под контролем Киева. Как отметил глава регионального парламента Владимир Константинов, работа по оценке ущерба подходит к концу.
Он пояснил, что по завершении подсчёта Крым может "с цифрами на руках" конкретно указать, к каким последствиям для региона привело нахождение в составе Украины.
"Мы в полной мере осознаём, какому запустению и разрушению подвергался наш полуостров в годы пребывания в составе независимой Украины", - заметил Константинов.
Отметим, что это поручение - произвести подсчёт нанесённого региону ущерба - было дано год назад. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в марте прошлого года отдал распоряжение профильным комитетам Госдумы и Госсовету Крыма оценить экономические потери, чтобы потребовать от Киева их возмещения.
Сейчас эта работа уже близка к завершению. Как указал глава крымского парламента, в подсчёты будет включён и ущерб, нанесённый полуострову после выхода из состава Украины.
Как указывает "РИА Новости", речь идёт о блокадах, диверсиях и иных враждебных действиях со стороны украинской власти.
Напомним, в Крыму шесть лет назад - 16 марта 2014 года - прошёл референдум, на котором жители проголосовали за присоединение к России. Этому предшествовали накаляющаяся обстановка на Украине и государственный переворот. Были и провокации радикалов, такие как попытки повредить газопровод, ведущий на полуостров. Несмотря на это, в начале марта 2014 года Верховный совет АР Крым и Севастопольский городской совет проголосовали за вхождение в состав России в качестве субъектов Федерации.
За прошедшие шесть лет жизнь на полуострове поменялась в лучшую сторону. Стандарты образования в Крыму сегодня полностью российские. Таким образом, каждый может получить профессию в любой точке России, сдав ЕГЭ.
За первые пять лет в систему образования полуострова вложено почти 33 миллиарда рублей. С 2014 года в большинстве районов Крыма обеспечена 90-процентная доступность дошкольного образования. Строятся школы, обеспечена транспортная инфраструктура, чтобы каждый ребёнок мог спокойно добираться до своего образовательного учреждения. За пять лет средняя зарплата крымских учителей выросла почти в три раза.
Кроме того, построены железнодорожная и автомобильная части моста, связавшего Крым с материковой Россией, а также протянут энергомост.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



120
Источник
Похожие новости
16 марта 2020, 04:35
"Заплачет много духов": Русские военкоры ответили протурецким боевикам после угроз
16 марта 2020, 00:35
"Профессор Вера" после травли Терешковой переключилась на оскорбления и фейки
16 марта 2020, 02:35
Почему военный вертолёт обстрелял жилой дом в Чите: Минобороны прокомментировало инцидент
16 марта 2020, 12:35
Новая провокация в Чёрном море? Украинские моряки заявили, что их опять "обижают" русские
16 марта 2020, 14:35
"Сайентология вмиг поставит на ноги!": Обессиленный Яценюк госпитализирован в Киеве
16 марта 2020, 17:35
Американский след в деле коронавируса: Китай не отступает от своего заявления
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 марта 2020, 05:35
Россия сможет победить в нефтяной войне с США: NI увидел в развале ОПЕК "месть" за американские санкции
13 марта 2020, 08:35
Гаагский суд доказал вину Украины в крушении МН-17
11 марта 2020, 15:35
Немецкий политолог: Зеленский находится на грани срыва, спасаясь наркотиками
11 марта 2020, 19:30
«Не мог предотвратить наезд»: водителя, сбившего насмерть кировского «пьяного мальчика», экспертиза считает невиновным
10 марта 2020, 07:35
"Так вот что Лукашенко имел в виду": Белорусы решили посмотреть, как Россия справится с обвалом цены на нефть
14 марта 2020, 01:35
"Война идёт": Украинский журналист "набросился" на секретаря посольства РФ и получил отпор
16 марта 2020, 00:35
"Профессор Вера" после травли Терешковой переключилась на оскорбления и фейки
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.