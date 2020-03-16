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Крым в годовщину воссоединения с Россией напомнил об ущербе от Украины
16 марта 2020, 21:35 • 120 • Политика
В крымском парламенте заявили, что заканчивают работу по оценке ущерба, нанесённого полуострову за годы нахождения в составе Украины. Напомним, 16 марта исполнилось шесть лет со дня знаменательного референдума, на котором большинство крымчан выступило за вхождение в состав РФ.
В Крыму в шестую годовщину воссоединения с Россией напомнили об ущербе, нанесённом ему в годы нахождения под контролем Киева. Как отметил глава регионального парламента Владимир Константинов, работа по оценке ущерба подходит к концу.
Он пояснил, что по завершении подсчёта Крым может "с цифрами на руках" конкретно указать, к каким последствиям для региона привело нахождение в составе Украины.
"Мы в полной мере осознаём, какому запустению и разрушению подвергался наш полуостров в годы пребывания в составе независимой Украины", - заметил Константинов.
Отметим, что это поручение - произвести подсчёт нанесённого региону ущерба - было дано год назад. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в марте прошлого года отдал распоряжение профильным комитетам Госдумы и Госсовету Крыма оценить экономические потери, чтобы потребовать от Киева их возмещения.
Сейчас эта работа уже близка к завершению. Как указал глава крымского парламента, в подсчёты будет включён и ущерб, нанесённый полуострову после выхода из состава Украины.
Как указывает "РИА Новости", речь идёт о блокадах, диверсиях и иных враждебных действиях со стороны украинской власти.
Напомним, в Крыму шесть лет назад - 16 марта 2014 года - прошёл референдум, на котором жители проголосовали за присоединение к России. Этому предшествовали накаляющаяся обстановка на Украине и государственный переворот. Были и провокации радикалов, такие как попытки повредить газопровод, ведущий на полуостров. Несмотря на это, в начале марта 2014 года Верховный совет АР Крым и Севастопольский городской совет проголосовали за вхождение в состав России в качестве субъектов Федерации.
За прошедшие шесть лет жизнь на полуострове поменялась в лучшую сторону. Стандарты образования в Крыму сегодня полностью российские. Таким образом, каждый может получить профессию в любой точке России, сдав ЕГЭ.
За первые пять лет в систему образования полуострова вложено почти 33 миллиарда рублей. С 2014 года в большинстве районов Крыма обеспечена 90-процентная доступность дошкольного образования. Строятся школы, обеспечена транспортная инфраструктура, чтобы каждый ребёнок мог спокойно добираться до своего образовательного учреждения. За пять лет средняя зарплата крымских учителей выросла почти в три раза.
Кроме того, построены железнодорожная и автомобильная части моста, связавшего Крым с материковой Россией, а также протянут энергомост.
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