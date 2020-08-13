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Крым станет "точкой напряженности" между США и Россией

13 августа 2020, 22:20  •  11 • Политика
Фото: US Navy/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В НАТО признали подавляющее преимущество Военно-морских сил РФ в Черном море
США наращивают свое присутствие в очаге военной активности вблизи России, а именно – около Крыма. Об том пишет немецкое издание Business Insider.
В статье отмечается, что в конце июля Вашингтон объявил о передислокации американских войск из ФРГ.
Официальные лица США, в том числе министр обороны Марк Эспер и генерал Тод Уолтерс, возглавляющий Европейское командование Пентагона, обрисовали в общих чертах свои шаги и стратегические задачи, стоящие за ними. Президент Дональд Трамп сразу же попытался опровергнуть подобные заявления.
"Однако их ссылки на Черное море свидетельствуют о том, что этот регион является растущей точкой напряженности с Россией", – считает обозреватель Кристофер Вуди.
Такой сдвиг означает, что Европейское командование "теперь сможет постоянно ротировать подразделения в нескольких местах", включая Черное море, что "значительно улучшает наши оперативные возможности", приводит автор цитату Уолтерса.
Обозреватель назвал Россию самым могущественным черноморским государством, а после воссоединения Крыма с РФ в 2014 г. в регионе усилилась напряженность. Полуостров позволяет России влиять на происходящее на Балканах, Кавказе, Украине и Молдавии.
Бывший глава Вооруженных сил США в Европе, генерал Бен Ходжес недавно приветствовал увеличение военно-морского присутствия НАТО в Черноморском регионе. ОПо его мнению, сейчас это "более важно", поскольку ВМС Турции, Румынии, Болгарии и Украины "все еще не могут соперничать с Черноморским флотом России", сокрушался американец.
В июне командующий военно-морскими силами США в Европе, адмирал Джеймс Фогго, который скоро уходит в отставку, сообщил, что восемь пентагоновских кораблей в прошлом году провели около 120 дней, патрулируя Черное море, и "регулярно" проводят "комплексные учения", например, украинские Sea Breeze с союзниками и партнерами.
Добавим, ВКС России чуть ли не ежедневно перехватывают над нейтральными водами у берегов Крыма американские и иные натовские разведывательные самолеты.

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