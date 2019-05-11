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Крым стал популярнее среди украинских туристов: с 1 мая граждан незалежной приехало в три раза больше

11 мая 2019, 13:39  •  69 • В России

За майские праздники количество отдыхающих в Крыму украинцев увеличилось в три раза. В день границу полуострова с Украиной пересекают в среднем больше 10 тысяч украинцев.

- Граница с Украиной у нас в этом году зашкаливает, в прямом смысле этого слова. Мы видим, что среди них отдых становится модным. В три раза с 1 мая увеличилось количество машин, пересекающих границу, а также количество перешедших людей – больше 10 тысяч в день в сторону Крыма, - сообщил «Комсомольской правде-Крым» глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Он отметил, что на Украине, вероятно, многие рады «проигрышу Порошенко и его националистической команды».

- Многие надеются, что теперь поездку в Крым не надо будет скрывать. Это касается как ведущих политиков Украины, которые известны далеко за пределами своей страны, так и простых граждан Украины. Многие выкладывают отдых в Крыму в соцсети. Тем более, что Крым для украинцев хорошо известен. За эти пять лет все установили обновленные российские адреса, контакты, телефоны. Некоторые не скрывают того, что у них на полуострове есть недвижимость, - добавил Черняк.

По его словам, в этом году на майские праздники было забронировано на 37% больше мест. За праздничные две недели на полуострове планируют принять около четверти миллиона отдыхающих.

Напомним, несколько дней назад депутат Верховной рады Украины от «Оппозиционного блока» Нестор Шуфрич побывал в Крыму на отдыхе. Он выложил фото в соцсети с женой.

"Мы любим Ялту!" - подписал Нестор Шуфрич свой снимок. Фото: пресс-служба Нестора Шуфрича

- На майские праздники Нестор Шуфрич решил сделать любимой жене подарок - романтическое автомобильное путешествие в Крым. Практически прямо из Киево-Печерской Лавры - с пасочкой и писанками, освященными Блажейнишим Митрополитом Онуфрием, - они выехали в нашу Ялту, где и провели первую часть выходных. Переехали через Чонгар. Нашу часть проехали за 15 минут в одну сторону, и за 12 минут обратно. На второй стороне прождали осмотр соответственно три с половиной и два часа, - сообщили в пресс-службе политика.

"Как можно приехать домой без ялтинского лука?". Фото: пресс-служба Нестора Шуфрича

Сам Нестор Шуфрич признался, что за три дня «сердце сжалось не раз»:

- Ведь здесь прошли дни моего детства с мамой, папой и старшим братом и моей юности! В Ялте люди узнавали, улыбались, здоровались. Настроение у людей праздничное, хотя у некоторых глаза немного грустные. По дороге домой на заправке и в кафе тоже узнавали – подходили, разговаривали, поздравляли с победой Зеленского и радовались, что время Порошенко прошло!

На прощание Шуфрич и его супруга бросили в море железную гривню, чтобы обязательно еще вернуться.

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