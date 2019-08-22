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Крым сдали… "воры в законе"? Украинцам представили "бандитскую" версию мирного референдума

22 августа 2019, 07:09  •  304 • В мире
Украинские власти продолжают искать козлов отпущения собственных промахов. Так, первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, будто не посредством референдума крымчане воссоединились с Россией, а якобы полуостров сдали… "воры в законе".
Мирный референдум в Крыму в 2014-м, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией, на Украине решили "переосмыслить". Своими "измышлизмами" по этому поводу с подписчиками в Facebook поделился первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.
Он представил некую "бандитскую" версию вхождения Крыма в состав России. В частности, утверждает силовик, Крым якобы сдали… "воры в законе", сообщает "Утро.ру".
"Почему им это удалось? Потому что они были везде: в Верховном совете АРК, правительстве, правоохранительных органах АР Крым", - написал он в Facebook.
По его словам, якобы лидеры преступных группировок организовали "блокирование и захват воинских частей".
Впрочем, судя по изложенному, Крым и эта абсурдная версия были упомянуты фоном, исключительно для привлечения внимания к украинским реалиям.
В частности, утверждает Аброськин, на Украине сейчас криминальные элементы активизировались.
Так, сообщает он, "воры в законе" сейчас укрепили свои позиции: они принимают активное участие во всех процессах жизнедеятельности страны, их представители за последнее время интегрировались во все властные и правоохранительные структуры нашей страны". Потому, призвал автор поста, новый состав Рады должен принять для борьбы с преступным миром срочные меры.

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