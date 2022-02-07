Крым русский. Точка: На Эрдогана уже давят свои же

Крым русский, и других вариантов не может быть. Для Турции принятие этого факта стало бы стойким фундаментом для сотрудничества с Россией. На президента Турции Реджепа Эрдогана давят уже местные политики - вопрос необходимо закрывать.

По словам генсека турецкой партии "Родина" Догу Перинчека, стойким фундаментом для сотрудничества его страны с Россией на Чёрном море и в Средиземноморье является взаимное решение двух важных вопросов.

"Необходимо признание Москвой Турецкой Республики Северного Кипра, а Анкаре необходимо принять, что Крым является территорией России", - сказал он в комментарии "РИА Новости".

Напомним, что в Турции по-разному оценили реакцию России на заявления Эрдогана об "аннексии" Крыма, которые тот сделал на Генассамблее ООН в сентябре прошлого года.

"Мы придаём большое значение защите территориальной целостности Украины, включая Крым, аннексию которого мы не признаём. Нам нужно прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар", - заявил Эрдоган в ООН.

В России позднее отреагировали, что "сожалеют" о позиции Эрдогана, и призвали готовиться к встрече двух президентов в Сочи. Читатели в Турции разделились во мнениях: кто-то доволен заявлениями Эрдогана, а некоторые раскритиковали его.