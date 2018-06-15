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Крым раздора

15 июня 2018, 14:54  •  121 • Карикатуры

Президент США Дональд Трамп заявил лидерам "Большой семерки", что Крым принадлежит России, сообщает BuzzFeed News со ссылкой на дипломатический источник. По данным ресурса, американский лидер также поставил под вопрос поддержку, которую лидеры G7 оказывают Киеву, заявив, что "Украина — это одна из самых коррумпированных стран в мире".

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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