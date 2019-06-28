Крым рассорил Зеленского, Порошенко и российских сенаторов

Возвращение России в ПАСЕ является первым шагом к признанию Европой факта вхождения Крыма в состав России. Об этом заявил бывший президент Украины Пётр Порошенко.

Хорошая мина при плохой игре

Он поддержал демарш украинской делегации и заявил о том, что Киев постоянно добивался продления антироссийских санкций.

"Возвращение РФ в ПАСЕ - первый шаг для того, чтобы россияне начали добиваться признания незаконной аннексии Крыма и оккупации Донбасса", - заявил политик.

На это отреагировал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, указавший на глупость и недальновидность самого Порошенко, которые и привели последнего к поражению на выборах весной 2019 года.

"Он делает хорошую мину при плохой игре, защищая своих ставленников… А восстановление России в ПАСЕ - это один из первых шагов по снятию санкций с нашей страны", - цитирует его слова RT.

Не стоит забывать и о том, что провал допустила именно украинская делегация, сформированная во время правления экс-президента Украины. Парламентарии действовали настолько безобразно, что умудрились оттолкнуть от себя даже симпатизировавших им европейских политиков. Осталось только наиболее одиозное меньшинство.

Зеленский заставит Европу признать Крым частью России?

Киев продолжает упорно отрицать факт вхождения Крыма в состав России в 2014 году, которое состоялось по итогам референдума. И эта линия не претерпела никаких изменений при новом президенте Украины Владимире Зеленском.

Последний пытается убедить Германию и другие страны ЕС в том, что Крымский полуостров из туристического рая якобы превратился в военную базу.

"Тех, кто выступает за снятие санкций с России, я бы пригласил посетить Донбасс, чтобы убедиться, сколько горя принесла Украине и её людям эта война. Обратите внимание на Крым, который из природной жемчужины и популярного туристического края превратился в военную базу", - заявил политик.

Более того, Зеленский принял решение назначить Антона Кориневича на пост постпреда в так называемой "Автономной Республике Крым". Речь идёт о символической должности, которая появилась при Порошенко, так как постпред не может работать на полуострове.

Как ранее рассказал Царьграду председатель президиума "Офицеров России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой, возвращение Крыма в состав Украины попросту невозможно. И это связано не с тем, что никто не пойдёт воевать против России, а потому, что воссоединение с РФ поддержало 96% крымчан.

И если Пётр Порошенко вошёл в историю как потерявший один регион и развязавший войну в двух других, то Владимир Зеленский рискует закончить ещё хуже.

"Ведь на часть украинской территории обоснованно претендуют Словакия, Венгрия, Румыния и Польша. Украина рискует повторить судьбу Югославии. Только если Югославию преступным путём уничтожили США и НАТО, то Украина развалится сама, благодаря политике собственных властей, которые, судя по всему, останавливать войну в Донбассе не намерены и на мир не настроены", - заявил он Царьграду.