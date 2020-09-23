«Крым Путину сдал Обама»: новые откровения бывшего соратника Порошенко • 46 • Украина

Бывший народный депутат и соратник Петра Порошенко Давид Жвания выступил с новым заявлением по разоблачению своего патрона, экс-президента Украины Порошенко. На опубликованной записи Жвания поднял тему сдачи Крыма, возмутившись оправданием Александра Турчинова, исполнявшего весной 2014 года, после госпереворота, обязанности президента Украины. Более того, экс-нардеп заявил, что якобы на самом деле Крым «Путину сдал Обама», то есть, президент США.



«На этой неделе у нас произошло важное событие, которое не все заметили. ГБР фактически оправдало Турчинова за сдачу Крыма в 2014 году.



По версии Госбюро расследований, в потере Крыма виноват Янукович. Без сомнений, Янукович виноват во многом, и в этом тоже. И я считаю, что украинский суд ему вынес справедливый приговор.



Но законность и справедливость восторжествуют только тогда, когда понесут наказание и остальные ответственные за потерю Украиной Крыма. И обязательно главный виновник — Александр Турчинов.



Именно Турчинов был и. о. президента в период аннексии Крыма. И именно он приказывал украинским военным бездействовать.



Также ответственность должны понести Яценюк и Порошенко. Именно они сделали все для того, чтобы население Крыма возненавидело новую украинскую власть. Именно они принимали решение об отключении Крыма от электричества и водоснабжения, их люди грозились послать в Крым отряды националистов и запрещали русский язык.



Почему украинская власть делала все, чтобы помочь Путину захватить наш полуостров? Есть несколько причин. Во-первых, мои подельники по государственному перевороту банально боялись крымчан, не знали, что делать с регионом, который практически поголовно их презирал и ненавидел. Уход Крыма вовсе не был для Турчинова, Яценюка и Порошенко той трагедией, которой он был для всех украинцев.



Однако главная причина не эта — в аналогичной ситуации с Донбассом они послали армию и вооруженных националистов. Почему не послали в Крым? Потому что США запретили им это делать. Администрация Обамы играла в какие-то свои игры с Путиным, и Крым стал пешкой на шахматной доске.



Крым сдали России с какой-то целью. Никто в Украине не знает, с какой — нам не говорили. Просто спустили команду „не дергаться“, ничего не предпринимать. И Турчинов эту команду выполнил. Это совершенно не секрет — кроме меня об этом знают десятки людей. Никто не скрывал тогда, что Украина выполняет команды из США. Они этим даже гордились.



Это все означает, что есть бы ГБР действительно провело настоящее расследование, финалом его были бы уголовные дела против Турчинова, Яценюка, Порошенко и многих других по статьям об измене Родине, работе на иностранные государства, потере территорий и геноциде собственного народа.



Эти люди уже бы сидели. Но, как видим, они не сидят. Видимо, США запрещают их преследовать — у меня нет другого объяснения.



Кто-то запрещает некоторые вещи и нашему генпрокурору Ирине Венедиктовой, которая никак не может решиться открыть уголовные дела по моим заявлениям. Она жалуется, что, якобы, не может меня найти. Я ей помогу. Я подготовил письменные заявления в правоохранительные органы — не только в украинские. По всем заявлениям, которые я делал ранее, в том числе и по обстоятельствам сдачи Крыма. Можно проигнорировать видео на YouTube — посмотрим, как она будет игнорировать официальные документы. А у меня есть чем подтвердить мои слова.



Также хочу передать привет преступнику Петру Порошенко. В следующем видео я напомню Порошенко, от кого и за что именно я много раз передавал ему взятки лично в руки.



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Бывший народный депутат и соратник Петра Порошенко Давид Жвания выступил с новым заявлением по разоблачению своего патрона, экс-президента Украины Порошенко. На опубликованной записи Жвания поднял тему сдачи Крыма, возмутившись оправданием Александра Турчинова, исполнявшего весной 2014 года, после госпереворота, обязанности президента Украины. Более того, экс-нардеп заявил, что якобы на самом деле Крым «Путину сдал Обама», то есть, президент США.«На этой неделе у нас произошло важное событие, которое не все заметили. ГБР фактически оправдало Турчинова за сдачу Крыма в 2014 году.По версии Госбюро расследований, в потере Крыма виноват Янукович. Без сомнений, Янукович виноват во многом, и в этом тоже. И я считаю, что украинский суд ему вынес справедливый приговор.Но законность и справедливость восторжествуют только тогда, когда понесут наказание и остальные ответственные за потерю Украиной Крыма. И обязательно главный виновник — Александр Турчинов.Именно Турчинов был и. о. президента в период аннексии Крыма. И именно он приказывал украинским военным бездействовать.Также ответственность должны понести Яценюк и Порошенко. Именно они сделали все для того, чтобы население Крыма возненавидело новую украинскую власть. Именно они принимали решение об отключении Крыма от электричества и водоснабжения, их люди грозились послать в Крым отряды националистов и запрещали русский язык.Почему украинская власть делала все, чтобы помочь Путину захватить наш полуостров? Есть несколько причин. Во-первых, мои подельники по государственному перевороту банально боялись крымчан, не знали, что делать с регионом, который практически поголовно их презирал и ненавидел. Уход Крыма вовсе не был для Турчинова, Яценюка и Порошенко той трагедией, которой он был для всех украинцев.Однако главная причина не эта — в аналогичной ситуации с Донбассом они послали армию и вооруженных националистов. Почему не послали в Крым? Потому что США запретили им это делать. Администрация Обамы играла в какие-то свои игры с Путиным, и Крым стал пешкой на шахматной доске.Крым сдали России с какой-то целью. Никто в Украине не знает, с какой — нам не говорили. Просто спустили команду „не дергаться“, ничего не предпринимать. И Турчинов эту команду выполнил. Это совершенно не секрет — кроме меня об этом знают десятки людей. Никто не скрывал тогда, что Украина выполняет команды из США. Они этим даже гордились.Это все означает, что есть бы ГБР действительно провело настоящее расследование, финалом его были бы уголовные дела против Турчинова, Яценюка, Порошенко и многих других по статьям об измене Родине, работе на иностранные государства, потере территорий и геноциде собственного народа.Эти люди уже бы сидели. Но, как видим, они не сидят. Видимо, США запрещают их преследовать — у меня нет другого объяснения.Кто-то запрещает некоторые вещи и нашему генпрокурору Ирине Венедиктовой, которая никак не может решиться открыть уголовные дела по моим заявлениям. Она жалуется, что, якобы, не может меня найти. Я ей помогу. Я подготовил письменные заявления в правоохранительные органы — не только в украинские. По всем заявлениям, которые я делал ранее, в том числе и по обстоятельствам сдачи Крыма. Можно проигнорировать видео на YouTube — посмотрим, как она будет игнорировать официальные документы. А у меня есть чем подтвердить мои слова.Также хочу передать привет преступнику Петру Порошенко. В следующем видео я напомню Порошенко, от кого и за что именно я много раз передавал ему взятки лично в руки.Подписывайтесь на мой канал. Общественный резонанс — единственное, что может разрушить заговор молчания вокруг событий 2014 года и привлечь к ответственности людей, которые сделали карьеры и состояния на горе миллионов украинцев». Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



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