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«Крым превращают в ядерный полуостров» – Украина и Турция собрали заседание
19 декабря 2020, 05:55 • 29 • Украина
Россия осуществляет подготовку к размещению ядерного оружия на территории Крыма.
Об этом накануне заседания в Киеве министров обороны и иностранных дел Украины и Турции в формате «квадриги» заявил глава украинского Минобороны Андрей Таран.
«Подготовка Россией к размещению ядерного оружия в Крыму представляет серьезную опасность для всей Европы и цивилизованного мира. Попытка Российской Федерации установить доминирование в Черноморском бассейне является большой угрозой экономике Украины, Турции и других европейских стран», – сказал Таран турецким СМИ.
Также он назвал опасным якобы имеющее место препятствование Россией свободному судоходству в Керченском проливе. По словам украинского министра, попытки Москвы подавлять коммуникации средствами радиоэлектронной борьбы препятствуют навигации воздушных судов и судоходства в акватории Черного моря. Таран подчеркнул, что эту озабоченность также разделяют другие страны региона, в частности, Румыния.
В ходе самой встречи министры обороны «обменялись мнениями по поводу существующих и потенциальных угроз» и договорились о новых переговорах в начале следующего года.
«Основной темой сегодняшней встречи стала ситуация безопасности в Черноморском регионе, который сейчас ощущает серьезное давление из-за агрессивной политики РФ», – сообщила пресс-служба украинского военного ведомства.
Турецкого министра обороны Хулуси Акар привезли на Михайловскую площадь, где он возложил цветы к стене памятники погибших боевиков АТО.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал Турцию надежным партнером, выразив надежду, что тематика «деоккупации АР Крым и Донбасса» останется в фокусе внимания двустороннего сотрудничества.
Президент Владимир Зеленский поблагодарил гостей за отказ Турции признавать воссоединение Крыма с Россией. Турки пообещали «защищать права крымско-татарского народа в оккупированном Крыму», а также освобождении заключенных в России, которых Украина считает «политическими».
Зеленский, пользуясь случаем, передал приглашение Реджепу Эрдогану посетить Украину.
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