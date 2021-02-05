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Киевскому режиму нужно обратиться к Москве и срочно отремонтировать взорванные радикалами опоры ЛЭП

Крым готов помочь с поставками российской электроэнергии на Украину, если Киев обратится с подобной просьбой и при восстановлении технических условий. Об этом сообщил глава комитета парламента Республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Он напомнил, как в ноябре 2015-го при содействии киевского режима украинские радикалы и националисты подорвали опоры ЛЭП в Херсонщине, в результате чего полуостров был обесточен. Однако при помощи федеральных властей регионе справился с блэкаутом – были построены энергомост из Кубани и две ТЭС.

"Теперь российский Крым готов рассмотреть возможность и начать поставки электроэнергии в рамках помощи не киевским властям, которые своей антироссийской политикой привели свою страну к коллапсу, а братскому украинскому народу", – заявил РИА "Новости" крымский депутат.

Он отметил, что сначала Киеву следует направить соответствующий запрос в Москву, а затем уже в оперативном порядке нужно восстановить подорванные ура-патриотами Незалежной опоры линии электропередачи.

Напомним, на Украине в результате произошедших 2-3 февраля аварий на Запорожской и Кураховской ТЭС в центральных регионах страны возник дефицит электроэнергии. Кроме того, на ЗТЭС произошел сильный пожар. В связи с этим постмайданные деятели вынуждены были обратиться к Белоруссии, против которой в ноябре 2020 г. наложили политические санкции, с просьбой об экстренных поставках "лампочки Ильича".

В свою очередь группа "Интер РАО" (российский оператор экспорта-импорта электроэнергии) увеличила поставки тока в Незалежную более чем в два раза, до 500-700 МВт, в рамках соглашения об аварийной взаимопомощи.

Добавим, энергетический кризис в соборной усугубляется также вследствие малых запасов угля на ТЭС. Но власти страны продолжают бороться против российского топлива и тока.

