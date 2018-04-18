Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Противостоять цивилизации Антихриста»: Христиане становятся ключевой миротворче...
Война на Донбассе глазами американцев. Интервью с режиссером Ольгой Шектер (Русл...
Первый после Кастро: к чему может привести смена руководства на Кубе
Никогда не связывайся с лузерами
Главная / В России

Крым предателям не платит, а Украина – тем более

18 апреля 2018, 15:24  •  243 • В России

После возвращения Крыма в Россию, почти полторы тысячи украинских офицеров пожелали уехать на Украину. Для 193 воинских подразделений ВСУ и ВМС это была капля в море. Большинство решило остаться. Проводили честь-по чести. Был создан даже специальный регистрационный пункт, а власти выделили 15 плацкартных вагонов для офицеров с семьями. Уезжали по разным причинам – кто-то не смог изменить присяге и самоидентификации себя, как украинца, а кто-то искал места, где пайковой кашки накладывают больше. И если первые помалкивают, то вторые – обиделись, и выступили со скандальным открытым письмом:

«Выполняя директиву министра обороны, мы оставили в Крыму свое имущество и служебное жилье и вместе с семьями срочно покинули территорию АР Крым для дальнейшего прохождения службы. Квартиры наших военных фактически захвачены оккупантами, а все обещания руководства страны по решению этой проблемы так и остались обещаниями, за четыре года не внесено никаких изменений в нормативно-правовые акты…»

Украинские офицеры сбежавшие с полуострова в 2014 году, жалуются Петру Порошенко на нищую жизнь и немного шантажируют НенькуФото: скриншот видео

В тексте, изложенном на совершенно невообразимой для русского человека «высокой мове», при видя которой хочется то плакать на искалеченным русским языком, то хохотать, офицеры перечисляют свои заслуги перед постмайданной Украиной. Оказывается, среди подписантов – множество героев АТО награжденных орденами и медалями. При этом, к концу послания, авторы совершенно теряют чувство реальности, и обретают новую реальность – «украинскую», когда можно все и ничего за это не бывает. Ничуть не стыдясь, офицеры-моряки сообщают своему верховному главнокомандующему о том, что созрели для предательства и угрожают возвращением в «окупованый Крiм та приймати российского громадянства для вирiшення квартирного питання».

Надо полагать, в Крыму, командование Черноморского флота выбегает на погранпереход Чонгар – побачить: не пылят ли по большаку опытные предатели – за едой, квартирами и неплохими российскими офицерскими зарплатами и льготами? Но, скорее всего, СБУ, которая уже четвертый год яростно искореняет зраду на Украине, сделает стойку на авторов этой жалобы. А если они все-таки приедут в Крым, нашим спецслужбам тоже будет интересно узнать про подвиги «героев АТО». На флот их, конечно, не возьмут. Люди в России очень добрые, но не сумасшедшие.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
243
Источник
Похожие новости
16 апреля 2018, 22:39
Квест, экотуризм и робинзонада: москвич рассказал о планах на остров, полученный по программе «Дальневосточный гектар»
17 апреля 2018, 18:09
«Через пять минут все пути эвакуации были блокированы»: названа предварительная причина трагедии в ТЦ «Зимняя вишня»
17 апреля 2018, 18:09
«Оказал вооружённое сопротивление»: в Ростовской области ликвидирован главарь ячейки ИГ

18 апреля 2018, 15:24
Крым предателям не платит, а Украина – тем более
17 апреля 2018, 18:09
Экономика хайпа: на чём в действительности зарабатывает Ольга Бузова
17 апреля 2018, 21:24
«Не удаётся получить доступ»: сайт Роскомнадзора подвергся очередной DDoS-атаке
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
12 апреля 2018, 08:24
Удар по Сирии: детали подготовки масштабной агрессии
16 апреля 2018, 09:54
Почему Казахстан воздержался в Совете Безопасности ООН
16 апреля 2018, 06:40
Фиаско «красивых и умных». Технические моменты провального удара по Сирии
13 апреля 2018, 00:24
«Ещё один шаг»: как в России и на Украине оценили согласие Финляндии на строительство «Северного потока — 2»
15 апреля 2018, 01:09
Вопрос подготовки: почему большинство «умных» ракет США не достигло целей в Сирии
14 апреля 2018, 00:54
«Уважаемые или не уважаемые»: Порошенко нахамил россиянам
17 апреля 2018, 11:54
В Сирии США испытали ракету — убийцу российских систем РЭБ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.