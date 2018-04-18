Крым предателям не платит, а Украина – тем более

После возвращения Крыма в Россию, почти полторы тысячи украинских офицеров пожелали уехать на Украину. Для 193 воинских подразделений ВСУ и ВМС это была капля в море. Большинство решило остаться. Проводили честь-по чести. Был создан даже специальный регистрационный пункт, а власти выделили 15 плацкартных вагонов для офицеров с семьями. Уезжали по разным причинам – кто-то не смог изменить присяге и самоидентификации себя, как украинца, а кто-то искал места, где пайковой кашки накладывают больше. И если первые помалкивают, то вторые – обиделись, и выступили со скандальным открытым письмом:

«Выполняя директиву министра обороны, мы оставили в Крыму свое имущество и служебное жилье и вместе с семьями срочно покинули территорию АР Крым для дальнейшего прохождения службы. Квартиры наших военных фактически захвачены оккупантами, а все обещания руководства страны по решению этой проблемы так и остались обещаниями, за четыре года не внесено никаких изменений в нормативно-правовые акты…»

Украинские офицеры сбежавшие с полуострова в 2014 году, жалуются Петру Порошенко на нищую жизнь и немного шантажируют НенькуФото: скриншот видео

В тексте, изложенном на совершенно невообразимой для русского человека «высокой мове», при видя которой хочется то плакать на искалеченным русским языком, то хохотать, офицеры перечисляют свои заслуги перед постмайданной Украиной. Оказывается, среди подписантов – множество героев АТО награжденных орденами и медалями. При этом, к концу послания, авторы совершенно теряют чувство реальности, и обретают новую реальность – «украинскую», когда можно все и ничего за это не бывает. Ничуть не стыдясь, офицеры-моряки сообщают своему верховному главнокомандующему о том, что созрели для предательства и угрожают возвращением в «окупованый Крiм та приймати российского громадянства для вирiшення квартирного питання».

Надо полагать, в Крыму, командование Черноморского флота выбегает на погранпереход Чонгар – побачить: не пылят ли по большаку опытные предатели – за едой, квартирами и неплохими российскими офицерскими зарплатами и льготами? Но, скорее всего, СБУ, которая уже четвертый год яростно искореняет зраду на Украине, сделает стойку на авторов этой жалобы. А если они все-таки приедут в Крым, нашим спецслужбам тоже будет интересно узнать про подвиги «героев АТО». На флот их, конечно, не возьмут. Люди в России очень добрые, но не сумасшедшие.

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