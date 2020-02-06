Крым потерян: США дали Украине отмашку

Украинские власти не смогут удержать Крымский полуостров, даже если Россия отдаст его Киеву добровольно. А всё потому, что Незалежная попросту не сможет организовать работу органов государственной власти в Крыму, и на сегодняшний день отсутствует даже понимание того, кто будет руководить на местах.

Об этом заявил "постоянный представитель президента Украины в Крыму" Антон Кориневич.

"Вот если агрессор - Российская Федерация - завтра уйдёт из Крыма, украинское государство не готово", - сказал он и добавил, что Киеву ещё предстоит "работать и работать".

Кориневич также добавил, что на сегодняшний день Киев даже не понимает, кто мог бы взять на себя функции центральной власти, а кто смог бы руководить на местах.

"Крым потерян"

По данным издания НВ, за один день на Украине госсекретарь США Помпео успел не только провести переговоры с Владимиром Зеленским, министром обороны, а также с главой украинского МИД, причём с каждым отдельно, но и отвести полтора часа на "неформальные встречи" с представителями украинского антикоррупционного сообщества, крымской активисткой Эмине Джапаровой и президентом Американской торговой палаты, о чём сообщил в своём микроблоге в Twitter.

Его беседы с представителями "демократического гражданского сообщества" интересны нам только тем, что на них в первую очередь был затронут вопрос о Крыме, который задала активистка Джапарова. Она попросила Помпео сохранить Крым "в поле зрения внешней политики Соединённых Штатов, а также обратилась за содействием в организации конференции по "крымскому вопросу" в Вашингтоне.

Как отметили присутствующие на мероприятии, выражение лица госсекретаря красноречивее всех слов рассказало о том, что "крымская конференция" в столице США не является для него сколько-нибудь интересной темой. Да и реплика, прозвучавшая в ответ на слова Джапаровой, тоже была примечательной.

"Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у кого что-то можно забрать", - передали слова Майка Помпео участники встречи.

Здравый смысл начал брать верх

Комментируя заявление госсекретаря США, сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал его "проявлением здравого смысла".

"Тот редкий случай, когда я полностью согласен с господином Помпео. Крым окончательно и бесповоротно вернулся домой, положив в 2014 году конец десятилетиям украинской оккупации полуострова", - сказал он в беседе с РИА Новости.

По мнению Чегринца, в Соединённых Штатах по крымскому вопросу медленно начинает брать верх здравый смысл. Теперь дело за малым - не только де-факто, но и де-юре признать российский статус Крымского региона.

Дело в акцентах? Украинский политолог ищет лазейку

Заявление американского госсекретаря, отметим, удивило политолога из Киева Михаила Погребинского. "Противоречит официальной позиции Вашингтона", - отметил он.

По мнению политолога, госсекретарь США мог бы ответить на вопрос активистки Эмины Джапаровой иначе. Например, сказать, что "вопрос Крыма - не самая актуальная тема". Однако он высказался иначе.

"Мне трудно представить, что Помпео - опытный политик с многолетним стажем - может позволить себе такие высказывания. Потому что они стопроцентно станут публично известными и точно не пойдут на пользу избирательной кампании Трампа. Поэтому я сомневаюсь в достоверности этих слов", - сказал Михаил Погребинский в беседе с газетой "Взгляд".

Политолог предположил, что акценты во время встречи, о которой рассказало издание "Новое время", могли быть "расставлены иначе". Ведь позиция по Крыму неоднократно озвучивалась представителями США. Кроме того, она вписана в ряд законодательных актов Конгресса и Сената. Да и на пресс-конференции с Зеленским госсекретарь также заявил, что "США никогда не признают Крым российским", отметил Михаил Погребинский.

"С другой стороны, мы уже слышали и видели, что Помпео был в каком-то психологически неустойчивом состоянии. Если он матерился с журналисткой, которая его спросила об Украине, - это тоже говорит о том, что в таком состоянии он мог брякнуть что угодно", - предположил эксперт.

Издание "Новое время", которое поделилось "утечкой" с неформальной встречи, нередко называют "мусорным журналом", в котором нередко допускаются откровенно русофобские и хамские публикации, а издают его структуры, "близкие к Джорджу Соросу", отметил Михаил Погребинский.

"США отдали Крым России… абсолютно однозначно"

А вот депутат Верховной рады, украинский блогер Макс Бужанский расценил заявление как "мнение Запада". Об этом украинский парламентарий сообщил у себя в авторском Telegram-канале.

"Помпео заявил абсолютно однозначно - отдали Крым России. Это и есть то самое консолидированное мнение Запада, которое более деликатные европейские лидеры не озвучивают публично", - высказал своё мнение Бужанский.