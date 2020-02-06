Крым получит дополнительные деньги на капремонт домов и дорог: Путин дал поручение Мишустину

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений для правительства, касающихся социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Полный список поручений опубликован на официальном сайте Кремля.

Среди вопросов, которые предстоит решить правительству Мишустина, есть и те, что касаются капитального ремонта дорог и домов полуострова. В частности, речь идёт о дополнительном финансировании из государственной казны, которое получит Крым на эти нужды в ближайшие три года.

"Обеспечить выделение в 2020-2022 годах дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета", - указывается в документе.

Деньги пойдут на капремонт многоквартирных домов, реконструкцию, капремонт и ремонт дорог, обновление железнодорожного парка, благоустройство территорий общего пользования.

Доложить о том, как ведётся работа по данному поручению, предстоит до 31 марта текущего года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.