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Крым получит дополнительные деньги на капремонт домов и дорог: Путин дал поручение Мишустину
06 февраля 2020, 21:09 • 17 • Политика
Обеспечить выделение в 2020-2022 годах дополнительных средств из федерального бюджета на финансирование капитального ремонта домов и автодорог в Крыму поручил правительству президент России Владимир Путин. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений для правительства, касающихся социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Полный список поручений опубликован на официальном сайте Кремля.
Среди вопросов, которые предстоит решить правительству Мишустина, есть и те, что касаются капитального ремонта дорог и домов полуострова. В частности, речь идёт о дополнительном финансировании из государственной казны, которое получит Крым на эти нужды в ближайшие три года.
"Обеспечить выделение в 2020-2022 годах дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета", - указывается в документе.
Деньги пойдут на капремонт многоквартирных домов, реконструкцию, капремонт и ремонт дорог, обновление железнодорожного парка, благоустройство территорий общего пользования.
Доложить о том, как ведётся работа по данному поручению, предстоит до 31 марта текущего года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
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