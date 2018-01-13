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Крым получил второй дивизион ЗРК С-400 "Триумф"
13 января 2018, 16:24 • 138 • В России
Под Севастополем на мысе Фиолент на боевое дежурство по противовоздушной обороне заступили ЗРК С-400 «Триумф». Соответствующий приказ получил командир зенитно-ракетного полка от командующего армией генерал-лейтенанта Виктора Севостьянова.
Боевые расчеты выполняют охрану воздушного пространства Крыма и уже выдвинулись на позиции, развернули пусковые установки, осуществили топопривязку и ориентирование комплексов на местности. Теперь их задача - обнаружение и отслеживание целей. Второй дивизион ЗРК С-400 будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском на границе с Украиной.
Источник в иловых структурах региона отметил, что Украина усиливает агрессивную политику в отношении Крыма и организует испытания крылатых ракет, представляющих опасность для региона.
- Задачи дивизиона С-400 под Севастополем состоят в том, чтобы подобные угрозы ликвидировать на дальних дистанциях, — добавил собеседник, передает РИА Новости.
Напомним, в январе 2017 года первый дивизион С-400 был развернут в районе Феодосии.
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