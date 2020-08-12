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Крым получил воду: Украина злорадствовала, лишь пока не подключились российские военные
12 августа 2020, 16:05 • 311 • В мире
Военные построили трубопровод для преодоления дефицита воды в Симферополе в рекордные сроки. При этом ещё недавно украинский премьер Денис Шмыгаль злорадствовал, заявляя, будто воду полуостров получит, только если случится гуманитарная катастрофа.
В Крыму военные построили трубопровод для преодоления дефицита воды в Симферополе. Данным трубопроводом соединены Симферопольское и Тайганское водохранилища. Построить 15 линий, по которым ежедневно будет поступать до 50 тысяч кубометров воды, удалось в рекордные сроки - всего за месяц.
От былого злорадства Украины не осталось и следа, хотя ранее премьер Незалежной Денис Шмыгаль заявлял, будто Крым получит воду, лишь если там произойдёт гуманитарная катастрофа.
Отмечается, что длина участка нового водовода составила 800 км.
60 километров труб и 45 насосных станций будут перекачивать воду в столицу республики ежедневно.
Заниматься обслуживанием этого временного трубопровода тоже будут военные, 130 человек, до тех пор пока не будет построен стационарный.
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