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Крым покорил Европейский парламент

24 января 2018, 04:39  •  112 • Политика
Глава полуострова Сергей Аксенов пригласил депутатов Европарламента на ЯМЭФ-2018.
В Европейском парламенте прошла презентация экономического потенциала полуострова Крым. Видеообращение главы республики Сергея Аксенова, в котором он рассказывает об экономических и финансовых возможностях Крыма, а также объясняет значение воссоединения полуострова с Россией, было показано европейским парламентариям в ходе конференции "Европейский союз и регионы России". В мероприятии приняли участие члены Европарламента и национальных парламентов ЕС, а также российские и зарубежные эксперты.
Конференция прошла в столице ЕС Брюсселе прямо в главном зале Европарламента. Главной темой мероприятия стала неэффективность европейских экономических санкций, введённых против России в 2014 году. Одним из знаменательных моментов конференции стало видеообращение главы Крыма Сергея Аксенова. Из-за санкций он не смог приехать на мероприятие и лично представить полуостров, поэтому сделал это при помощи видеоролика. В нём он пригласил евродепутатов на Ялтинский международный экономический форум 2018.
Европу на конференции представили депутат ЕП от Чехии Яромир Кохличек, его коллеги из Голландии и Латвии, а также представители национальных парламентов Бельгии, Италии и других стран Евросоюза. Всех их объединяет стремление отменить бесполезные экономические санкции, которые только вредят двусторонним отношениям Европы и России.
"Многие жители ЕС выступают за отмену санкций и создание единой Европы: от Лиссабона до Владивостока. Конференция продемонстрировала, что, несмотря на давление сверху, часть европейских политиков не боится высказывать свое мнение и готова бороться за налаживание отношений с Москвой", - сказал Яромир Кохличек в интервью "Известиям".

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