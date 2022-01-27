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Крым подаёт в суд на Украину: "Есть конкретные лица"

27 января 2022, 10:20  •  114 • Политика
Крым потребует взыскать ущерб из-за водной блокады с трёх юридических лиц Украины. Иск в суд будет подан в конце февраля.
Семь крымских министерств и госкомитетов подадут в суд на Украину, сообщил глава комитета по законодательству госсовета Крыма Сергей Трофимов.
Есть конкретные министерства, ведомства и предприятия, действия либо бездействие которых повлекли за собой материальный ущерб,
- уточнил Трофимов в комментарии РИА Новости.
Иск будет подан против Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Госагентства водных ресурсов и Управления Северо-Крымского канала. Таким образом, ответчиками выступят те лица, которые были ответственны за подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.

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