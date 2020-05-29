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Крым подал иск на 1 млрд рублей. Суд начался

29 мая 2020, 15:55  •  138 • Политика
От инициатора блэкаута в Крыму потребовали 1 миллиард рублей. Дело рассматривается в Верховном суде республики.
С украинского бизнесмена Ленура Ислямова требуют более 1 миллиарда рублей за организацию блэкаута в Крыму. Дело будет слушаться в Верховном суде Крыма. Первое заседание, как пишет "Утро.ру", уже состоялось.
Суд проходит заочно. Обвинения выдвинуты по нескольким статьям. Например, за диверсию, а также организацию незаконного вооружённого формирования. Следствие считает, что именно Ислямов организовал группу радикалов, которые не пропускали транспорт с продовольствием на территорию Крыма. Кроме того, силами этой же группы были подорваны опоры ЛЭП в 2015 году.
Когда радикалы подорвали опоры ЛЭП, Крым от блэкаута спасло лишь строительство энергомоста. Проект уже успешно завершён, однако люди - а это 2,5 миллиона крымчан - вынуждены были получать электроэнергию по графику.
Кстати, адвокат обвиняемого Алексей Ладин считает сумму необоснованной.

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