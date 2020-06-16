Крым отобрал у Украины козырь по Донбассу: Вопрос водной блокады решён

В Крыму было запущено дополнительное водоснабжение из артезианских скважин. Данные источники закроют вопрос нехватки воды, произошедшей в связи с пересыханием водохранилища под Симферополем.

Церемония открытия нового водовода состоялась в формате видеомоста. На ней, в частности, присутствовал глава республики Сергей Аксёнов.

Отмечалось, что новые скважины закроют 25% потребностей столицы полуострова в питьевой воде. Кроме того, очень скоро начнётся возведение новых водоводов. Их подведут к Симферополю из Ивановского и Вилинского водозаборов. Таким образом, в город будет каждый день поступать ещё 55 тыс. кубометров воды.

В результате блокада со стороны Украина перестаёт быть проблемой. Ранее питьевая вода на полуостров поставлялась из хранилищ в Херсонской области.

Киев неоднократно пытался манипулировать этой ситуацией. Недавно украинские власти рассматривали возможную постановку вопроса о водоснабжении Крыма на переговорах по Донбассу. Предлагалось предложить разблокировать Северо-Крымский канал в обмен на послабления со стороны России в рамках Минских договорённостей.

Кстати, буквально сегодня, как пишут "Утро.ру", экс-президент Украины Петр Порошенко назвал виновного в уходе Крыма из состава страны. Как известно, крымчане заявили о своём желании восстановить историческую справедливость и вернуться в состав России после госпереворота на Украине. Именно этот госпереворот и был реализован при прямом участии Порошенко. Однако с точки зрения экс-президента, в уходе Крыма виновен... Виктор Янукович, его предшественник на посту президента Украины.