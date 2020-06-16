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Крым отобрал у Украины козырь по Донбассу: Вопрос водной блокады решён
16 июня 2020, 09:00 • 109 • Политика
Крым отобрал у Украины козырь по Донбассу. Вопрос водной блокады решён. Так, на полуострове было запущено дополнительное водоснабжение из артезианских скважин. Это позволило наладить дополнительное обеспечение Симферополя питьевой водой. Таким образом, Киев больше не сможет спекулировать на этом ради уступок со стороны России в рамках Минских договорённостей.
В Крыму было запущено дополнительное водоснабжение из артезианских скважин. Данные источники закроют вопрос нехватки воды, произошедшей в связи с пересыханием водохранилища под Симферополем.
Церемония открытия нового водовода состоялась в формате видеомоста. На ней, в частности, присутствовал глава республики Сергей Аксёнов.
Отмечалось, что новые скважины закроют 25% потребностей столицы полуострова в питьевой воде. Кроме того, очень скоро начнётся возведение новых водоводов. Их подведут к Симферополю из Ивановского и Вилинского водозаборов. Таким образом, в город будет каждый день поступать ещё 55 тыс. кубометров воды.
В результате блокада со стороны Украина перестаёт быть проблемой. Ранее питьевая вода на полуостров поставлялась из хранилищ в Херсонской области.
Киев неоднократно пытался манипулировать этой ситуацией. Недавно украинские власти рассматривали возможную постановку вопроса о водоснабжении Крыма на переговорах по Донбассу. Предлагалось предложить разблокировать Северо-Крымский канал в обмен на послабления со стороны России в рамках Минских договорённостей.
Кстати, буквально сегодня, как пишут "Утро.ру", экс-президент Украины Петр Порошенко назвал виновного в уходе Крыма из состава страны. Как известно, крымчане заявили о своём желании восстановить историческую справедливость и вернуться в состав России после госпереворота на Украине. Именно этот госпереворот и был реализован при прямом участии Порошенко. Однако с точки зрения экс-президента, в уходе Крыма виновен... Виктор Янукович, его предшественник на посту президента Украины.
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