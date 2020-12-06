Крым откуда не ждали. Украину снова лишают земель, и Россию обвинить не получится

Отношения Украины и Венгрии продолжают обостряться из-за сильного влияния Будапешта на Закарпатскую область, где живёт большая венгерская община. В 2018 году регион оказался в центре громкого международного скандала, когда СМИ сообщили о том, что жителям Закарпатья раздают венгерские паспорта.

21 ноября 2020 года случился новый инцидент. Несколько депутатов Сюртовской объединённой территориальной общины (ОТО) спели венгерский гимн. После этого СБУ заявила о признаках противоправной деятельности, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал ситуацию недопустимой, а власти Венгрии в ответ обвинили Киев в попытках запугать украинских венгров.

Бывший председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль считает, что параллели с Крымом тут неуместны. По его словам, депутаты спели украинский гимн перед венгерским. Он также напомнил, что закон позволяет нацменьшинствам использовать символику своей родины и ходить в национальных одеждах.

А вот бывший глава МИД Украины Павел Климкин уверен, что ситуация опаснее, чем кажется Москалю. По его словам, речь идёт о попытке Венгрии интегрировать Закарпатье в своё политическое и культурное пространство.

Венгрия хочет, чтобы часть нашей территории юридически была украинской, а политически - венгерской, с финансированием, временным и языковым пространством. Это сознательная логика провокации, - цитирует экс-министра украинский портал "Обозреватель".

Климкин выдвинул предположение, что Венгрия пытается решить сразу три задачи. Во-первых, заручиться поддержкой украинских венгров на выборах. Во-вторых, укрепить свои позиции в конфликте с Евросоюзом после недавнего демарша Будапешта, который заблокировал принятие бюджета ЕС. И, в-третьих, укрепить позиции, чтобы торговаться с администрацией Джо Байдена, который открыто поддерживает Украину.