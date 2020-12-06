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Крым откуда не ждали. Украину снова лишают земель, и Россию обвинить не получится
06 декабря 2020, 02:35 • 52 • Политика
Украину снова лишают земель, но на этот раз Россию обвинить не получится. Новый "Крым" образовался там, где не ждали - в Закарпатье.
Отношения Украины и Венгрии продолжают обостряться из-за сильного влияния Будапешта на Закарпатскую область, где живёт большая венгерская община. В 2018 году регион оказался в центре громкого международного скандала, когда СМИ сообщили о том, что жителям Закарпатья раздают венгерские паспорта.
21 ноября 2020 года случился новый инцидент. Несколько депутатов Сюртовской объединённой территориальной общины (ОТО) спели венгерский гимн. После этого СБУ заявила о признаках противоправной деятельности, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал ситуацию недопустимой, а власти Венгрии в ответ обвинили Киев в попытках запугать украинских венгров.
Бывший председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль считает, что параллели с Крымом тут неуместны. По его словам, депутаты спели украинский гимн перед венгерским. Он также напомнил, что закон позволяет нацменьшинствам использовать символику своей родины и ходить в национальных одеждах.
А вот бывший глава МИД Украины Павел Климкин уверен, что ситуация опаснее, чем кажется Москалю. По его словам, речь идёт о попытке Венгрии интегрировать Закарпатье в своё политическое и культурное пространство.
Климкин выдвинул предположение, что Венгрия пытается решить сразу три задачи. Во-первых, заручиться поддержкой украинских венгров на выборах. Во-вторых, укрепить свои позиции в конфликте с Евросоюзом после недавнего демарша Будапешта, который заблокировал принятие бюджета ЕС. И, в-третьих, укрепить позиции, чтобы торговаться с администрацией Джо Байдена, который открыто поддерживает Украину.
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