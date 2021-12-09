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Крым остался непризнанным Белоруссией даже после слов Лукашенко

09 декабря 2021, 18:10  •  197 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Юридических подтверждений о готовности считать полуостров российским со стороны Минска не последовало
Несмотря на заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Крым стал частью России, этот статус полуострова остается непризнанным со стороны Минска. На это указал политический обозреватель Кирилл Озимко.
Он обратил внимание, что одних слов белорусского лидера недостаточно. Для официального признания Крыма российским должны быть проведены специальные юридические процедуры, которые позволят Минску выстраивать отношения с Крымом как с регионом России.
"После заявлений обычно происходит оформление документа, который передается в органы власти с предписаниями о начале создания политических связей",
– пояснил эксперт в комментарии "Правде.ру". В данном же случае этого сделано не было ни после референдума в марте 2014 года, ни сейчас, после слов Лукашенко о намерении съездить в российский Крым вместе с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Белоруссия так и не признала полуостров окончательно",
– констатировал Кирилл Озимко.
Ранее Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре является российским и что его его визит на полуостров станет сигналом об официальном признании Минском принадлежности Крыма России. На Украине восприняли слова белорусского лидера как объявление войны.
По некоторым данным, визит Лукашенко в Крым планируется на новогодних каникулах.

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