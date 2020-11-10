Крым объявил об открытии первой иностранной дипмиссии: Киев ответил "жёстким" решением

По словам Мурадова, речь идёт об открытии консульского учреждения Никарагуа. Для участия в церемонии открытия уже прибыла посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес. Отмечается, что консульство будет находиться в Симферополе.

Отметим, что Никарагуа признала полуостров частью России в 2014 году.

После объявления этой новости власти Киева буквально "вскипели" и пообещали "жёсткий" ответ на это. По словам вице-премьера Украины Алексея Резникова, Киев намерен ввести "жёсткие секторальные санкции" в отношении Республики Никарагуа. По его словам, это станет ответом "на откровенно противоправные действия её правительства против интересов национальной безопасности" Украины.

При этом Резников добавил, что эти санкции станут сигналом для других стран о "чёткой" позиции Украины касательно полуострова.