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Крым обвинил Украину в лицемерии

23 мая 2020, 14:55  •  105 • Политика
Фото: pixabay.com
По мнению жителей полуострова, Незалежной не нужна правда
В Крыму отреагировали на нежелание Украины участвовать в заседании Совета безопасности ООН по формуле Аррии, которое организовала Россия. Такой поступок жителей Незалежной назвали лицемерием.
Режим проведения встречи, предложенный Организацией объединенных наций, подразумевает неформальное общение, позволяющее всем участникам прямо высказать свое мнение по обсуждаемому вопросу.
"Им не нужна правда о жизни крымчан, им нужна финансовая и политическая выгода", – цитирует слова главы украинской общины полуострова Анастасии Гридчиной РИА "Новости". Она добавила, что в таком поступке властей соседнего государства нет ничего удивительного.
Гридчина призвала президента Украины Владимира Зеленского полностью обновить дипломатический корпус. По ее мнению, лидеру Незалежной нужны настоящие профессионалы, которые будут защищать интересы государства, а не "память дедушек немецких полицаев".
Ранее 23 мая сообщалось, что Украина и США, а также Великобритания и Эстония отказались участвовать в заседании Совета безопасности ООН по Крыму.

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