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Крым о Ксении Собчак: Ей самой нужна срочная гуманитарная помощь

13 марта 2018, 16:24  •  219 • Политика
В Крыму прокомментировали желание телеведущей Ксении Собчак приехать с гуманитарной миссией.
Напомним, ранее Ксения Собчак, которая собралась приехать в Крым с гуманитарной миссией, попала в черный список украинского “Миротворца”. “Но я же еду с гуманитарной миссией”, - недоумевала Собчак.
Впрочем, оказалось, что Собчак с гуманитарной помощью на полуострове Крым совсем не ждали.
“Гуманитарная миссия, наверное, требуется самой заявительнице, а никак не Республике Крым, которая интенсивно развивается, - заявил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский. - И по уровню социального самочувствия населения, по уровню развития и темпов развития на сегодня находится в лидерах России”.
Напомним, ранее сообщалось, что Собчак рассказала об обращении с просьбой приехать в Крым, которое направила в украинское посольство.
Отметим, что Полонский рассказал о своем мнении относительно гуманитарной миссии для РИА Новости.

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