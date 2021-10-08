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Крым нужен Украине для денег – политолог
08 октября 2021, 14:25 • 145 • Политика
В Киеве сознательно отказываются признавать реальное положение дел на полуострове
На Украине развивают тему возвращения Крыма, чтобы иметь повод клянчить у Запада деньги. В этом убежден крымский политолог Сергей Мельничук.
По его мнению, и власти Незалежной, и простые граждане прекрасно сознают, что полуостров уже никогда не станет украинским. Но Киев строит все новые и новые прожекты на тему "как вернуть контроль над Крымом", чтобы просить очередные суммы у США и ЕС.
"Надежда на то, что страны Запада будут до бесконечности содержать пострадавшую от потери региона страну",
– объяснил политолог мотивы киевского руководства в комментарии РИА "Новости".
Аналогичными целями руководствуется Украина, когда заявляет об угрозе со стороны России. Рассуждая о вооруженном конфликте с РФ, Киев запугивает собственных граждан, получает возможность "убирать" неугодных, а также просить денег в виде военной помощи.
Ранее в Киеве сообщили о неблагоприятной ситуации с коронавирусом в Крыму и высказались о необходимости подготовить для жителей неподконтрольной им территории гуманитарную помощь.
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