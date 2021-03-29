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Крым непробиваемый: Китайцы предсказали НАТО неминуемое поражение в Чёрном море

29 марта 2021, 06:30  •  185 • Политика
Китайцы предсказали НАТО неминуемое поражение в Чёрном море в случае вооружённого конфликта с Россией. Они отметили, что Крым непробиваемый, как два авианосца.
Такое мнение высказали авторы китайского Jinri Toutiao, комментируя ситуацию в регионе. Журналисты отметили, что НАТО наращивает своё военное присутствие в Чёрном море, пытаясь сдержать Россию, однако, несмотря на свою мощь, альянс уступает русским на море.
Аналитики издания считают, что сил Черноморского флота вполне хватит, чтобы контролировать ситуацию в регионе. В случае необходимости Москва может выдвинуть тысячу судов в сопровождении ракетного крейсера "Москва", а также истребителей Су-24 и Су-30СМ. Крым же, вооружённый ЗРК С-400, остаётся неприступным.
Российский Крым без преувеличения по своей мощи равносилен двум авианосцам. И в случае военного конфликта с НАТО он сможет оказать достойную боевую поддержку Черноморскому флоту, - цитирует Jinri Toutiao "ПолитЭксперт".
Журналисты посоветовали НАТО десять раз подумать, прежде чем развязывать войну в Чёрном море, ведь в этом случае западный военный блок "неизбежно потерпит поражение".
Напомним, что последние несколько лет корабли НАТО практически на постоянной основе находятся в Чёрном море, чтобы оказать поддержку Украине. Конвенция Монтрё накладывает ряд ограничений на военные корабли нечерноморских стран, поэтому альянсу приходится постоянно менять суда.

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