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Крым не повод для войны с Россией. А США следует знать: "В какой-то момент мы покажем"

01 декабря 2020, 14:25  •  63 • Политика
Сергей Рябков заявил, что Россия готова выстраивать эффективные отношения с США. В то же время начинать войну санкций мы не станем. Кроме того, Крым не повод для войны с русскими как минимум потому, что для нас вопрос принадлежности полуострова решён. Что до ограничений в отношении России, "в какой-то момент мы покажем" их неэффективность, пояснил Рябков.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в ходе выступления на российско-американском форуме "Диалог Форт-Росс" подчеркнул, что России и США следует выстраивать более эффективные взаимоотношения. Однако говорить о статусе Крыма русские с американцами не станут. А также не будут обсуждать тему обмена санкциями, поскольку подобная политика ограничений попросту неэффективна.
Если США выбрали путь наращивания санкций - это их право. Однако "в какой-то момент мы покажем, что эта политика ведёт в никуда, неэффективна". Каким бы ни было правительство США, оно должно понять, что Россия не намерена обмениваться санкциями.
"Этот вопрос решён, он закрыт. Его не существует на повестке дня, его просто нет", - подчеркнул Рябков.
Напомним, Крым стал частью России в марте 2014 года по итогам всенародного референдума, где 96,77 процента жителей проголосовали за восстановление исторической справедливости. В то же время политики в странах Запада продолжают эксплуатировать тему Крыма как повод для давления на Россию. Так, ранее Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Крыму. Впрочем, как писали "Невские новости", крымчан этот шаг не тронул, о чём сообщил постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов.

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