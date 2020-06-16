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Крым не отпускает Украину: Создается отдельная платформа для возвращения

16 июня 2020, 07:00  •  116 • В мире
На Украине правительство решило "модернизировать диалог" с Россией. Судя по документу, опубликованному на официальном сайте, речь идёт в первую очередь о Крыме и Донбассе. В стране решили создать отдельную платформу для возвращения территорий. При этом официально речь идёт об "освобождении" земли, для этого собираются повышать боеспособность войск.
На Украине никак не могут отказаться от идеи Крыма. Там создали специальную платформу для возвращения полуострова и территорий Донбасса. Официальный документ с планом опубликован на сайте правительства страны.
В нём говорится о том, что нужно "модернизировать диалог" с Россией по урегулированию конфликта в Донбассе. Для этого предлагают привлечь "международных партнёров". Речь идёт также о создании отдельной "диалоговой платформы высокого уровня" по Крыму и Севастополю. На Украине мечтают "освободить" и "реинтегрировать" эти территории.
Как части этого плана упоминаются системные вложения в обороноспособность Украины, а также в повышение боеспособности армии страны и совершенствование работы спецслужб и разведывательных органов.
Напомним, ранее, рассуждая об отношениях между Киевом и Москвой, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Укринформу" заявил о так называемой "наступательной дипломатии" по отношению к России. Якобы Киев навязывает Москве ситуации, на которые, мол, той приходится реагировать.
Российский сенатор Алексей Пушков у себя на странице в Twitter иронично подметил, что Кулеба прав. Но только в одном.
"Когда глава МИД Украины толкует о "наступательной дипломатии", он прав в том смысле, что Украина раз за разом наступает на одни и те же грабли", - расшифровал сказанное украинским министром Пушков.

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