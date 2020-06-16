Крым не отпускает Украину: Создается отдельная платформа для возвращения

На Украине никак не могут отказаться от идеи Крыма. Там создали специальную платформу для возвращения полуострова и территорий Донбасса. Официальный документ с планом опубликован на сайте правительства страны.

В нём говорится о том, что нужно "модернизировать диалог" с Россией по урегулированию конфликта в Донбассе. Для этого предлагают привлечь "международных партнёров". Речь идёт также о создании отдельной "диалоговой платформы высокого уровня" по Крыму и Севастополю. На Украине мечтают "освободить" и "реинтегрировать" эти территории.

Как части этого плана упоминаются системные вложения в обороноспособность Украины, а также в повышение боеспособности армии страны и совершенствование работы спецслужб и разведывательных органов.

Напомним, ранее, рассуждая об отношениях между Киевом и Москвой, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Укринформу" заявил о так называемой "наступательной дипломатии" по отношению к России. Якобы Киев навязывает Москве ситуации, на которые, мол, той приходится реагировать.

Российский сенатор Алексей Пушков у себя на странице в Twitter иронично подметил, что Кулеба прав. Но только в одном.

"Когда глава МИД Украины толкует о "наступательной дипломатии", он прав в том смысле, что Украина раз за разом наступает на одни и те же грабли", - расшифровал сказанное украинским министром Пушков.