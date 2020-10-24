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Крым нарушил планы США: на полуострове ответили Трампу
24 октября 2020, 12:20 • 37 • Политика
Крымчане уверяют, что глава ошибается в своих заявлениях
Решение крымчан стало для американцев крайне неприятным сюрпризом, а американский президент Дональд Трамп не прав, когда утверждает, что именно администрация США допустила воссоединение Крыма с Россией, заметил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Ранее во время предвыборных дебатов он обвинил своего оппонента Джо Байдена в передаче полуострова России.
Гемпель отметил, что Трамп заблуждается, отдавая Штатам подобную роль в присоединении Крыма к России.
"Истинная и главная причина ухода Крыма из состава Украины было стремление крымчан вернуться на свою историческую родину", – пишет РИА "Новости".
Он уверяет, что если американский лидер когда-нибудь соберется и приедет на полуостров, то сможет убедиться в этом лично.
Гемпель заявил, что переворот на Украине, который поддерживался из-за океана, лишь ускорил "неотвратимый" процесс возвращения Крыма. В 2014 году решение крымчан преподнесло идеологам цветных революций крайне неприятный сюрприз.
"Планам США по созданию в Крыму своей зоны влияния не удалось сбыться", – заявил он.
Нынешняя власть Украины заявляет, что страна сдала полуостров без боя и обещают снова вернуть его под свое крыло. Однако далеко не все в Незалежной разделяют подобную риторику.
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