Крым намерен инициировать переговоры с Украиной по пропуску вод Днепра

Власти Республики Крым намерены обратиться к руководству России с просьбой об инициировании переговоров с Украиной о пропуске на территорию полуострова вод реки Днепр.

«Мы хотели бы просить помочь начать зондаж, может быть, переговорный процесс с украинской стороной о том, чтобы они нашу воду пропускали в Крым», — цитирует ТАСС зампредседателя Совета министров — постпреда Крыма при президенте России Георгия Мурадова.

По его словам, это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, — это «наша вода», которая течёт с территории России.

Он также добавил, что инициирование переговоров необходимо для того, чтобы решить многие вопросы северной части Крыма.

В апреле 2017 года в Крыму отмечали, что строительство Украиной дамбы для перекрытия подачи воды из Днепра на полуостров никак не повлияет на обеспечение водой.