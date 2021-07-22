Крым накрывает волна отставок: Разговор с Аксёновым довёл главу Керчи до увольнения

После разговора с главой Крыма Сергеем Аксёновым покинул свой пост мэр Керчи Сергей Бороздин. Это уже второй случай, когда после беседы с губернатором чиновник отправляется в отставку.

Мэр Керчи, которая была затоплена в июне, Сергей Бороздин покинул пост после беседы с главой Крыма Сергеем Аксёновым.

Он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщил сам Аксёнов, отметив, что в городе сейчас находится председатель Совета министров Республики Крым Юрий Михайлович Гоцанюк.



Вопрос о том, кто станет новым главой Керчи, будет решён позже.

В июне Керчь затопило из-за тропических ливней. В Сети разошлись кадры видео, на которых глава Крыма передвигался по городу на лодке, а за ним кролем плыли спасатели.

В понедельник в отставку ушёл министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев, тоже после разговора с главой республики.