Крым мог вернуться в Россию на четверть века раньше. Если бы не Ельцин - украинский политолог

Известный украинский политолог-международник в прямом эфире телеканала NewsOne заявил о главной ошибке современной Украины. Рассуждая о том, как ведёт себя сегодня Киев, он отметил, что Россия и Украина до сих пор живут "в едином культурном и информационном пространстве".

"Мы почему-то считали, что, выйдя из этой империи, мы можем вести себя так, как ведет себя Польша или даже страны Балтии", - иронизирует политолог, отметив, что в Незалежной при этом "прекрасно понимали" о существенном отличии и в истории, и в характере отношений.

При этом, судя по словам Волошина, Крым и Севастополь могли бы вернуться в состав России ещё почти четверть века назад, когда распался СССР. И не потому, что полуостров получил автономию в 1994-м.

"У нас Крыма бы не было уже тогда", - отметил политолог, напомнив о том, что Украина и Россия "вышли из одной империи".

И сделал откровенное признание в прямом эфире, сославшись на своих российских коллег-политологов. С их слов он полагает, что возвращение Крыма и Севастополя уже в 1991 году было бы возможным при одном условии: если бы у власти в России был бы не Борис Ельцин, а Владимир Путин.

"Если бы Путин был президентом Российской Федерации в 1991 году, Украина бы стала независимой, но вполне вероятно, практически 100% без Севастополя, который был городом союзного подчинения, базой Черноморского флота, - подчеркнул Волошин. - И, скорее всего, одним из условий признания независимости было бы железно, что Севастополь остается в составе именно России, как Калининград, например, остался".

Что касается самого полуострова, то и он бы получил бы подобный австрийскому нейтралитет.

"Второе, что возможно с Крымом, но на правах очень широкой автономии и 100-процентно таким, как у Австрии, например, записанным в конституции статусом нейтралитета и вне блоков", - указал политолог.