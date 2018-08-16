Крым их: Известный канал Германии назвал полуостров территорией России

Немецкий телеканал 3Sat с охватом аудитории 120 миллионов человек, показал документальный фильм, в котором Крым обозначен, как территория России. Подробности сообщает EADaily.

Речь идёт о документальном фильме Sibirien total, что переводится, как «Сплошь Сибирь». На протяжении фильма неоднократно показывается карта России. При этом полуостров Крым на ней обозначен, как часть российской территории.

Сообщается, что над фильмом работали известный европейский режиссёр-документалист Дейв Лейнс и орреспондент швейцарского телеканала Schweizer Fernsehen Кристоф Францен. Их фильм повествует об «увлекательном путешествии по России с неопределенным результатом». К сожалению, из требований правообладателей, на территории России онлайн-версия фильма недоступна.