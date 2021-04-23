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Крым и слияние не обсуждались. Пока
23 апреля 2021, 17:00 • 195 • Политика
На прошедшей накануне встрече президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко вопрос слияния в одно государство даже не обсуждался, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
В четверг, 22 апреля, на встрече президентов России и Белоруссии вопросы, связанные со слиянием двух стран, даже не поднимались, сообщил в своём комментарии РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "Достаточно длительные были переговоры, рабочий "проговор" тем, в основном связанных с экономическим взаимодействием. Говорили и о сотрудничестве в высокотехнологичных областях и энергетике, других сферах. Но в основном торгово-экономическое сотрудничество - это текущие дела. Какой-то цели выйти на прорывные договорённости не стояло. Обычный рабочий процесс, который является необходимым для ежедневного функционирования наших союзнических отношений", - сообщил Песков.
Также Дмитрий Песков заявил, что вопрос признания Крыма частью России - это внутреннее политическое дело Белоруссии. Напомним, что республика до сих пор не сделала официального заявления о признании российского Крыма, чего от верховной власти Белоруссии ожидают уже несколько лет.
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