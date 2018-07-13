Крым и Донбасс воюют за нас! • 252 • Аналитика







Я не отрицаю конспирологические вещи в политике, по Карену Шахназарову и в более широком смысле, не зря ведь говорят, что политика – в принципе, грязное дело, и как же тогда обойтись без госпереворотов, заговоров, хитрых уловок и комбинаций? Тем не менее, есть конспирология и конспирология, и важно не перебарщивать, не смешивать эти разные вещи.





Поэтому ставить вопросы в духе комедии Гайдая: «Почему допустили?», объяснять итоги политических и военных баталий «договором с американскими партнёрами: Украина за Крым» — «это несерьёзно», как говорил один персонаж в комедии того же Гайдая. «Допустили», потому что оказались слабее, а противник смог блестяще провести свою спецоперацию, — в этом смысле Владимир Путин высказался когда-то о госперевороте в Киеве в 2014 году.



Воссоединение, или «взятие Крыма», кому как нравится, для России в 2014 году прошло гладко, но в целом в событиях на Украине в этом году далеко не всё прошло гладко у России и её главнокомандующего Владимира Путина. Раскола ВСУ, на который рассчитывал наш Генштаб, о котором не раз говорил Путин, который казался действительно очень возможен, не произошло. Напомним, Владимир Путин с уверенностью говорил в 2014 году, что русские и украинские войска будут стоять вместе против «натовского легиона» на Украине. Что это: просчёт Путина и аналитиков его, или оперативные службы США и «майдана» смогли купировать эту угрозу – кто знает?



Сейчас мы о «натовском легионе» Путина забыли, а ведь этот термин был, он мог войти в широкий оборот, и тогда не было бы «нормандского формата», «Минска», и была бы совсем другая ситуация на Украине, в России и в мире.



Армейские корпуса ДНР и ЛНР – это уже другая история, это бывшие шахтёры, ставшие солдатами, но бывших вээсушников среди них мало. Эти корпуса можно с натяжкой тоже назвать «украинской армией», и тогда слова Путина о расколе украинской армии как бы найдут подтверждение, но с большой натяжкой. Хотя, история этого украинского госпереворота ещё далеко не закончилась.



В 2014 году бандеровцам совместно с американцами, так или иначе, удалось запугать, взять под контроль армейские «сапоги», как обозначались тогда офицеры ВСУ в перехваченных сводках Авакова и Турчинова. Офицеров шантажировали репрессиями против их семей, многие из них бесследно исчезли. Собственно, развал ВСУ в 2014 году и был вызван брожением внутри его офицерского корпуса: он не хотел воевать на Донбассе.



Поэтому майданному министру МВД Авакову, видимо, с ведома директора ЦРУ Джона Бреннона, инспектировавшего тогда майданную Украину, было разрешено формировать наци-батальоны с широким привлечением уголовников, чтобы они начали войну на Донбассе, пролили первую кровь. Уголовники, специально выпущенные из тюрем, составляли до 30% этих батальонов, об этом позже сообщала украинская пресса. Они, вместе с бандеровцами Яроша и других «героев Майдана» пытались ворваться в Крым, и ворвались в Одессу, Запорожье, Мариуполь, на Донбасс. В 2014 году бандеровцам пришлось создавать ВСУ практически заново, уже под себя – об этом много писали их публицисты.



В 2014 году министр обороны РФ Сергей Шойгу двигал на учениях целыми фронтами от Балтики до Тихого океана, и эти учения совсем не Украину имели тогда в виду: стоял вопрос о большой войне с США и НАТО. В этой ситуации происходило воссоединение Крыма, оно стало неизбежным по многим причинам, и эти причины сложились: «не брать» Крым было нельзя, любые последствия были ещё хуже. Дело не только в том, что американцы планировали создать в Крыму военные базы, которые запирали бы Россию в Новороссийском порту и ставили под бой весь юг России. Кого нынче атакует НАТО: Россию или США?



Было ясно, что в Крыму бандеровцы устроят русскоязычному населению не одну Хатынь, там будет развязана бойня, в неё будет вовлечена так или иначе военная база ЧФ РФ в Севастополе, и большая война на Украине и в Европе становилась неизбежна. Россия возложила бы ответственность за бесчинства в Крыму на США и НАТО, а не только на их подручных бандеровцев. По этой же причине Москва оказала помощь восставшим Донецку и Луганску, а США и НАТО всё это «проглотили», имея в виду учения фронтов Сергея Шойгу, а не какие-то секретные договорённости. По этой же причине Москва не отдаст на расправу бандеровцам Донецк и Луганск, и никакие Курты Волкеры и миротворцы ничего с этим поделать не смогут.



Россия и сегодня находится в состоянии «невоенной войны», или гибридной, или в преддверии настоящей войны с Западом, поэтому идёт антироссийский накат в западных СМИ, а НАТО миролюбиво бряцает оружием у наших границ. Может быть, саммит Трампа с Путиным в Хельсинки имеет своей главной целью выйти как-нибудь из этого очень опасного состояния преддверия мировой войны, оставшегося в наследство от Барака Обамы и партии американских «демократов»-неоконов с их политикой «смены режимов» на американских марионеток.



Другой фактор тех событий – экс-президент Украины Виктор Янукович, якобы пророссийский, но его главным политтехнологом был гражданин США, небезызвестный Пол Манафорт, а первым с победой на президентских выборах его поздравил президент США Барак Обама.



Роль Януковича не совсем понятна до сих пор, но понятно, что он хотел усидеть на двух стульях сразу. Понятно, что его масштаб, как политика и человека, не соответствовал ситуации на Украине. Говорят, что трон и эшафот всегда рядом, и Янукович едва не оказался на эшафоте. Москва спасла его как главу государства, что было важно в смуте 2014 года, и как важного свидетеля и носителя информации. Сегодня легко пенять Януковичу, указывая на его промахи и глупости, однако, в конце 2013 — начале 2014 года Янукович мог сделать уже немного. С пользой для пенсионного дела



Он проиграл ситуацию в стране в предыдущие годы, и в 2013 году в силовых структурах и в госаппарате количество его сторонников было ничтожно, оперативная информация протекала изо всех щелей. И в гражданском обществе Янукович был дискредитирован, и на Донбассе тоже, вот в чём всё дело. Он вызывал отторжение большее, чем Горбачёв в своё время. Наконец, его предало и ближайшее окружение, включая главу президентской администрации Лёвочкина.



Тем не менее, Янукович пытался двинуть войска на Киев, несмотря на просьбы американских партнёров не делать этого, о которых сказал Путин, войска даже двинулись с места в Запорожье, но были заблокированы майдановцами, по сути дела, Янукович не мог реально ввести военное положение в стране, войска на местах ему уже не подчинялись. Правда, он мог объявить военное положение, мог уехать в Харьков и объявить майдановцев узурпаторами власти. Но, повторяем, Янукович не был вторым Сальвадором Альенде.



Никогда не бывает худа без добра, и бандеровский майданный госпереворот на Украине, восстание Крыма и Донбасса против Майдана, вмешательство Москвы в Крыму и на Донбассе на стороне антимайдановских сил, а затем санкционное давление Запада консолидировали политические элиты России вокруг Кремля и Владимира Путина, за исключением нашей либеральной прозападной партии. Это факт. Кроме того, Москвой было форсировано создание новых стратегических вооружений, которые в 2014 году были только в проекте. Сейчас очевидно, что сдержанность России в 2014 году объясняется, видимо, необходимостью выиграть время и поставить на вооружение новые стратегические системы.



Вообще, в политике любые расчёты, сколь бы тщательны они ни были, на деле никогда не срабатывают до конца. Хорошо, если в целом оказываются верны, хорошо, если их удаётся реализовать в общем и целом. Это относится и к нашему Генштабу, и к путинским аналитикам или просто к Путину, а также к нашим партнёрам, коллегам и потенциальным противникам.



Это нужно иметь в виду, потому что ничего ещё не закончилось ни на Украине, ни в Европе, ни в Америке: ситуация везде «дышит». Бандеровская майданная Украина куда-то летит, Европа – рассыпается, в Америке под Трампом кресло шатается. Россия с Владимиром Путиным, может быть, самое относительно стабильное место в мире, это понимают широкие слои населения и поддерживают Путина, а что думают по этому поводу западные фейк-СМИ и наши прозападные деятели – не важно, пусть продолжают и дальше строить свои карточные домики. Рассуждая о недавнем прошлом, которое он сам пережил, обозреватель находится в положении бога: он знает, как развивалась ситуация, что стояло за как бы случайными событиями, и часто не удерживается от соблазна (или чистосердечно заблуждается) и даёт пристрастную интерпретацию событий. Слаб человек, и присуще ему ошибаться.Я не отрицаю конспирологические вещи в политике, по Карену Шахназарову и в более широком смысле, не зря ведь говорят, что политика – в принципе, грязное дело, и как же тогда обойтись без госпереворотов, заговоров, хитрых уловок и комбинаций? Тем не менее, есть конспирология и конспирология, и важно не перебарщивать, не смешивать эти разные вещи.Поэтому ставить вопросы в духе комедии Гайдая: «Почему допустили?», объяснять итоги политических и военных баталий «договором с американскими партнёрами: Украина за Крым» — «это несерьёзно», как говорил один персонаж в комедии того же Гайдая. «Допустили», потому что оказались слабее, а противник смог блестяще провести свою спецоперацию, — в этом смысле Владимир Путин высказался когда-то о госперевороте в Киеве в 2014 году.Воссоединение, или «взятие Крыма», кому как нравится, для России в 2014 году прошло гладко, но в целом в событиях на Украине в этом году далеко не всё прошло гладко у России и её главнокомандующего Владимира Путина. Раскола ВСУ, на который рассчитывал наш Генштаб, о котором не раз говорил Путин, который казался действительно очень возможен, не произошло. Напомним, Владимир Путин с уверенностью говорил в 2014 году, что русские и украинские войска будут стоять вместе против «натовского легиона» на Украине. Что это: просчёт Путина и аналитиков его, или оперативные службы США и «майдана» смогли купировать эту угрозу – кто знает?Сейчас мы о «натовском легионе» Путина забыли, а ведь этот термин был, он мог войти в широкий оборот, и тогда не было бы «нормандского формата», «Минска», и была бы совсем другая ситуация на Украине, в России и в мире.Армейские корпуса ДНР и ЛНР – это уже другая история, это бывшие шахтёры, ставшие солдатами, но бывших вээсушников среди них мало. Эти корпуса можно с натяжкой тоже назвать «украинской армией», и тогда слова Путина о расколе украинской армии как бы найдут подтверждение, но с большой натяжкой. Хотя, история этого украинского госпереворота ещё далеко не закончилась.В 2014 году бандеровцам совместно с американцами, так или иначе, удалось запугать, взять под контроль армейские «сапоги», как обозначались тогда офицеры ВСУ в перехваченных сводках Авакова и Турчинова. Офицеров шантажировали репрессиями против их семей, многие из них бесследно исчезли. Собственно, развал ВСУ в 2014 году и был вызван брожением внутри его офицерского корпуса: он не хотел воевать на Донбассе.Поэтому майданному министру МВД Авакову, видимо, с ведома директора ЦРУ Джона Бреннона, инспектировавшего тогда майданную Украину, было разрешено формировать наци-батальоны с широким привлечением уголовников, чтобы они начали войну на Донбассе, пролили первую кровь. Уголовники, специально выпущенные из тюрем, составляли до 30% этих батальонов, об этом позже сообщала украинская пресса. Они, вместе с бандеровцами Яроша и других «героев Майдана» пытались ворваться в Крым, и ворвались в Одессу, Запорожье, Мариуполь, на Донбасс. В 2014 году бандеровцам пришлось создавать ВСУ практически заново, уже под себя – об этом много писали их публицисты.В 2014 году министр обороны РФ Сергей Шойгу двигал на учениях целыми фронтами от Балтики до Тихого океана, и эти учения совсем не Украину имели тогда в виду: стоял вопрос о большой войне с США и НАТО. В этой ситуации происходило воссоединение Крыма, оно стало неизбежным по многим причинам, и эти причины сложились: «не брать» Крым было нельзя, любые последствия были ещё хуже. Дело не только в том, что американцы планировали создать в Крыму военные базы, которые запирали бы Россию в Новороссийском порту и ставили под бой весь юг России.Было ясно, что в Крыму бандеровцы устроят русскоязычному населению не одну Хатынь, там будет развязана бойня, в неё будет вовлечена так или иначе военная база ЧФ РФ в Севастополе, и большая война на Украине и в Европе становилась неизбежна. Россия возложила бы ответственность за бесчинства в Крыму на США и НАТО, а не только на их подручных бандеровцев. По этой же причине Москва оказала помощь восставшим Донецку и Луганску, а США и НАТО всё это «проглотили», имея в виду учения фронтов Сергея Шойгу, а не какие-то секретные договорённости. По этой же причине Москва не отдаст на расправу бандеровцам Донецк и Луганск, и никакие Курты Волкеры и миротворцы ничего с этим поделать не смогут.Россия и сегодня находится в состоянии «невоенной войны», или гибридной, или в преддверии настоящей войны с Западом, поэтому идёт антироссийский накат в западных СМИ, а НАТО миролюбиво бряцает оружием у наших границ. Может быть, саммит Трампа с Путиным в Хельсинки имеет своей главной целью выйти как-нибудь из этого очень опасного состояния преддверия мировой войны, оставшегося в наследство от Барака Обамы и партии американских «демократов»-неоконов с их политикой «смены режимов» на американских марионеток.Другой фактор тех событий – экс-президент Украины Виктор Янукович, якобы пророссийский, но его главным политтехнологом был гражданин США, небезызвестный Пол Манафорт, а первым с победой на президентских выборах его поздравил президент США Барак Обама.Роль Януковича не совсем понятна до сих пор, но понятно, что он хотел усидеть на двух стульях сразу. Понятно, что его масштаб, как политика и человека, не соответствовал ситуации на Украине. Говорят, что трон и эшафот всегда рядом, и Янукович едва не оказался на эшафоте. Москва спасла его как главу государства, что было важно в смуте 2014 года, и как важного свидетеля и носителя информации. Сегодня легко пенять Януковичу, указывая на его промахи и глупости, однако, в конце 2013 — начале 2014 года Янукович мог сделать уже немного.Он проиграл ситуацию в стране в предыдущие годы, и в 2013 году в силовых структурах и в госаппарате количество его сторонников было ничтожно, оперативная информация протекала изо всех щелей. И в гражданском обществе Янукович был дискредитирован, и на Донбассе тоже, вот в чём всё дело. Он вызывал отторжение большее, чем Горбачёв в своё время. Наконец, его предало и ближайшее окружение, включая главу президентской администрации Лёвочкина.Тем не менее, Янукович пытался двинуть войска на Киев, несмотря на просьбы американских партнёров не делать этого, о которых сказал Путин, войска даже двинулись с места в Запорожье, но были заблокированы майдановцами, по сути дела, Янукович не мог реально ввести военное положение в стране, войска на местах ему уже не подчинялись. Правда, он мог объявить военное положение, мог уехать в Харьков и объявить майдановцев узурпаторами власти. Но, повторяем, Янукович не был вторым Сальвадором Альенде.Никогда не бывает худа без добра, и бандеровский майданный госпереворот на Украине, восстание Крыма и Донбасса против Майдана, вмешательство Москвы в Крыму и на Донбассе на стороне антимайдановских сил, а затем санкционное давление Запада консолидировали политические элиты России вокруг Кремля и Владимира Путина, за исключением нашей либеральной прозападной партии. Это факт. Кроме того, Москвой было форсировано создание новых стратегических вооружений, которые в 2014 году были только в проекте. Сейчас очевидно, что сдержанность России в 2014 году объясняется, видимо, необходимостью выиграть время и поставить на вооружение новые стратегические системы.Вообще, в политике любые расчёты, сколь бы тщательны они ни были, на деле никогда не срабатывают до конца. Хорошо, если в целом оказываются верны, хорошо, если их удаётся реализовать в общем и целом. Это относится и к нашему Генштабу, и к путинским аналитикам или просто к Путину, а также к нашим партнёрам, коллегам и потенциальным противникам.Это нужно иметь в виду, потому что ничего ещё не закончилось ни на Украине, ни в Европе, ни в Америке: ситуация везде «дышит». Бандеровская майданная Украина куда-то летит, Европа – рассыпается, в Америке под Трампом кресло шатается. Россия с Владимиром Путиным, может быть, самое относительно стабильное место в мире, это понимают широкие слои населения и поддерживают Путина, а что думают по этому поводу западные фейк-СМИ и наши прозападные деятели – не важно, пусть продолжают и дальше строить свои карточные домики. Автор: Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 252 Источник Похожие новости Сброс балласта. Европа между Путиным и Трампом Миссия Трампа: отчитаться Путину о развале НАТО Так называемые союзники

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