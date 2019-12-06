Крым глазами украинца: Нам вбивают гордость за свой свинарник, а в Крыму - на нас уже плюнули

«ЭТО ЧТО-ТО ЦИКЛОПИЧЕСКОЕ»

- Поделитесь впечатлениями от аннексированного Крыма.

- Если бы украинец, который был в Крыму 5-7 лет назад, приехал туда сегодня, он бы обалдел. Весь полуостров вздыбился. Я бы сравнил это с какой-то всесоюзной стройкой времен СССР. Это что-то циклопического характера. Впечатление, что по ночам выходят какие-то великаны и раскатывают дороги, как утюгом прошлись по полуострову.

Такой грязи как в Киеве там уже нет, но еще можно найти остатки той бесхозяйственности, что была.

Продукты от 10 до 30% дороже, чем в Украине. Но при этом пенсионеры живут, как у Христа за пазухой. Средняя пенсия в три раза выше, чем в Украине.

Севморзавод в Севастополе: до распада СССР там работало 15-20 тысяч человек. Потом пришел частный собственник, и на заводе осталось 200 человек, он остановился. А сегодня людей возвращают на работу.

Украина блокировала Крыму подачу воды и электричества. Ничего, они за 5 лет построили новые электростанции. И уже Крым делится электроэнергией с Россией! У них перепроизводство! Произошла новая электрификация Крыма!

Но там неудобно из-за изоляции. Вы, например, не сможете воспользоваться карточкой Привата (крупнейших банк Украины, - Ред.). Стоит засунуть карточку в банкомат, у вас тут же будут заблокированы все счета. Вот эта мировая блокада осложняет там жизнь.

«НАШИ ТИХОНЕЧКО ТУДА ЕДУТ РАБОТАТЬ»

- Валовый продукт Крыма за 5 лет увеличился в 1,5 раза. В Крым инвестировано 4,5 миллиарда долларов.

- Но ведь это деньги России!

- Да, это госинвестиции России. Но государство нанимает частный бизнес. Зарплаты рабочих на прокладке дорог начинаются от тысячи долларов. Я знаю украинцев, которые очень тихонечко туда едут и никому не скажут, что там работают. Но они зарабатывают в Крыму больше, чем наши украинские гастарбайтеры зарабатывают в Москве.

Я думаю, еще 3-4 года, и Крым будет лучше постолимпийского Сочи, потому что новые технологии применяются.

Василий Волга. Фото: Facebook

«БЛОКАДА БУДЕТ СНЯТА»

- Крым могут признать российским?

- Не думаю, что мир признает Крым российским, но, в конце концов, будет найдена какая-то промежуточная форма, как например, Гонконг и Китай. Но блокада будет снята и Крым превратится в жемчужину. Уже превращается.

- Считается, в Крыму низкий уровень обслуживания в туризме. Менталитет-то остался прежним...

- За два года Россия научила крымчан соблюдать правила дорожного движения. Вначале возмущение было сильное. Но везде поставили камеры. Когда моему приятелю за месяц пришли штрафы больше его месячной зарплаты, он стал ездить по правилам. Смертность на дорогах в Крыму упала в 3,7 раза, все говорят - и слава богу.

«ХОТИМ ЖИТЬ, КАК ПРИ РОССИИ, А НАРУШАТЬ, КАК ПРИ УКРАИНЕ»

- Неужели в Крыму все хорошо? И люди не жалуются?

- Болезни, которые остались от бардака и привычки нарушать закон, конечно, есть. На пляже в Симеизе продавщица кукурузы меня узнала и стала жаловаться: «Эти русские совсем задолбали!» Раньше она пирожки на пляже продавала и все было спокойно, а еще у нее было несколько конурок, она их сдавала летом: «Ну и что, что рядом в такой же конуре был пожар, и погибли два человека, так что ж, из-за этого мне надо запрещать пускать в конурки отдыхающих?» Оказывается, к ней пришла пожарная инспекция, и потребовала устранить нарушения. Но для этого надо потратить деньги, вот она и недовольна.

- Эта женщина хотела бы, чтобы Крым вернулся в состав Украины?

- Нет! У нее пенсия высокая. Она хочет, как очень многие: чтобы дороги, пенсия, медицина были как при России, а законы нарушать как при Украине.

Я не встречал тех, кто хотел бы вернуться обратно в Украину. Как бы мы не изображали из себя патриотов, давайте скажем честно: Севастополь ментально никогда украинским не был. Остальная часть Крыма - по разному. Там есть поселки, где люди до сих пор говорят на украинском. Но говорят так: «Надоели вы все, оставьте нас с Россией, но уберите эти блокады, сколько можно?!».

ПРЕКРАТИЛИ ВОРОВАТЬ ЗЕМЛЮ

- Эта женщина - единственная, кто возмущался в Крыму?

- Еще один мой знакомый - депутат симеизского горсовета - возмущается. При Украине все зарабатывали на земле. Фракция с фракцией договаривались, выделяли землю, а деньги делили. Русские пришли и не дают зарабатывать! Результаты голосования депутатов они вывели в прокуратуру. Проходит в горсовете голосование по выделению земли - никто не возражает, вы как орган самоуправления можете решить, но завтра прокуратура проверит - если это не содержит состава преступления, все хорошо. А если содержит… И все вдруг перестали продавать землю. Заработок на разворовывании крымской земли прекратился!

- А что из негатива?

- Строительству в Крыму очень мешает неурегулированность вопросов собственности, которые возникли в 2014 году. Это настоящий хаос. В Ялте, Алуште, Симеизе стоят огромные недострои. А просто есть международное право собственности на эти объекты. И это сдерживает строительство.

«МЫ ДЕЛАЛИ ВСЕ, ЧТОБЫ ОТТОЛКНУТЬ ИХ ОТ СЕБЯ»

- Какие в Крыму настроения? Там следят за происходящим в Украине?

- Когда Зеленский пришел к власти, у крымчан была надежда, что восстановятся отношения с Украиной. А когда стало понятно, что этого не будет, они плюнули. Крымчанам украинская повестка уже давно по-барабану.

Крымчане отличаются от украинцев характерной чертой - спокойствием. Они не зациклены на политике. Они видят ежемесячные улучшения и понимают, что остановить этот процесс можно только уничтожив Россию. И потому спокойны. Украинизация, которая сейчас через колено уже доламывает всю Украину, в Крыму встречала наибольшее сопротивление. Идиотизм - такое ощущение, что мы делали все, чтобы Крым оттолкнуть от себя.

А сейчас политизированность в Крыму снизилась, потому что сняты противоречия. Например, решено, что треть мест во власти в Крыму отдается крымским татарам. И такая ситуация, что татары просто не имеют столько амбициозных людей, чтобы заполнить эти места во власти, на которые их тянут.

- А наши СМИ пишут, что крымские татары выступают против России.

- Они хотят показать, что на полуострове есть сопротивление. Да крымские татары - в масле! В шоколаде! У татар все очень хорошо!

НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ АВИАНОСЕЦ

- Что с политической жизнью в Крыму?

- Сложный вопрос. Истинная власть в Крыму сегодня - ФСБ. Там невозможна никакая заварушка. И по естественным причинам. Укрепляется военная структура Крыма. Он превращается в непотопляемый авианосец! И поэтому политические свободы, которые могут быть использованы для дестабилизации Крыма, они под контролем.

Нет, никто не боится высказываться. Но навальщина в Крыму не пройдет. То, что Навальный вытворяет в других местах, детей рекрутирует, чтобы расшатывать ситуацию, в Крыму невозможно.

- А воронки не ездят там, как в 37-м?

- Не ездят. Это в Украине сегодня политзаключенных, по разным оценкам, от 3,5 до 5 тысяч человек. Это люди, которые что-то написали или участвовали в протестах, как в Харькове, когда за одну ночь арестовали 600 человек. А в Крыму ни одного политзаключенного.

ДЕВЯТЫЙ ВАЛ АЙВАЗОВСКОГО

- Вы ездили в Крым на машине. Какие чувствуются различия когда въезжаешь с Украины на полуостров?

- В Украине дорог нет, ощущение, будто их разбомбили. Самое страшное - это Николаевская область. Там есть места, где асфальт вздыбливается волнами, как на картинах Айвазовского. В Крыму вы едете и не ищете на дороге яму.

Я Крым люблю, но сегодня я перестал чувствовать, что Крым - это Украина. В Крыму я вижу то, от чего отвык. На моей родине - свинка, сарайчик хорошенький. Хуторянство... Нам вдолбили в мозги, что вот этим хуторянством, свинарником, в который нас погрузили, мы должны гордиться. Это опасно, когда целому народу привили не комплекс неполноценности, а чувство гордости за свой свинарник.

И, попадая в Крым, я чувствую себя неуютно из-за того, что полуостров строится, аэропорт - красивый до невозможности, спорткомплексы. И когда я возвращаюсь к себе и вижу эти волны асфальта, грязь, разруху, я говорю: «Ну, слава богу, я дома».

ИЗ ДОСЬЕ КП

Василий ВОЛГА - экс-депутат Верховной Рады Украины, экс-глава Госкомиссии по регулированию финансовых рынков Украины, лидер оппозиционной партии «Союз левых сил». В 2017 году из-за угроз переехал в Россию. В 2018 году - вернулся на Украину.