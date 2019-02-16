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Крым довёл до разрыва: Британский политик ушёл из Либертарианской партии ради визита в Россию

16 февраля 2019, 09:09  •  149 • Политика
Спор из-за Крыма привёл к тому, что Либертарианскую партию Великобритании покинул политик Билл Этриж, планирующий возглавить британскую делегацию во время визита в Россию.
Британский политик Билл Этриж принял решение покинуть Либертарианскую партию Великобритании. Об этом сообщает BBC со ссылкой на главу движения Эндрю Уизерза.
Согласно предварительным данным, разногласия были связаны с планами Этриджа возглавить делегацию во время поездки в Крым. Однако в партии считают, что визит якобы нанесёт ущерб репутации.
В связи с этим Уизерз предложил оппоненту компромисс - покинуть Либертарианскую партию до 29 марта. Первоначально политик отказался, однако затем решил освободить место.
Также ряды партии покинет Пол Бортвуд - глава секретариата Этриджа. Он тоже планирует посетить полуостров, вошедший в 2014 году в состав России.

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