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Крым достался Украине "с перепоя": В Швеции скандал - крупнейший бизнесмен сказал правду
08 декабря 2020, 02:15 • 88 • Политика
В Швеции разгорелся громкий скандал после того, как один из крупнейших бизнесменов Скандинавии сказал правду о Крыме. По его словам, эта земля всегда была русской, а украинцам досталась "с перепоя".
Такое заявление сделал глава концерна Stena AB Дан Стен Ульссон. По его словам, Крым - это исторически российская территория. Украине она досталась лишь из-за Никиты Хрущёва, который хотел выиграть для себя политических очков. В разговоре со шведским изданием Dagens Nyheter Ульссон назвал передачу полуострова "мерой, на которую они пошли с перепоя".
Бизнесмен также признался, что в 2014 году призывал бывшего главу Генассамблеи ООН и министра иностранных дел Швеции Яна Элиассона не вводить против России санкций, так как это всё равно ни к чему хорошему не приведёт.
Напомним, что Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам проведения народного референдума на полуострове. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и пересмотру не подлежит, а любые попытки оспорить референдум являются нарушением права народа на самоопределение.
Украина по-прежнему выпускает ноты протеста в случае посещения Крыма иностранными политиками, а также вносит всех, кто был на территории полуострова после 2014 года, в чёрный список. Отметим также, что в этом году в российскую Конституцию была внесена поправка, которая запрещает отчуждение российских территорий. Это окончательно ставит крест на любых попытках Киева добиться возвращения Крыма.
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