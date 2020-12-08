Такое заявление сделал глава концерна Stena AB Дан Стен Ульссон. По его словам, Крым - это исторически российская территория. Украине она досталась лишь из-за Никиты Хрущёва, который хотел выиграть для себя политических очков. В разговоре со шведским изданием Dagens Nyheter Ульссон назвал передачу полуострова "мерой, на которую они пошли с перепоя".

Бизнесмен также признался, что в 2014 году призывал бывшего главу Генассамблеи ООН и министра иностранных дел Швеции Яна Элиассона не вводить против России санкций, так как это всё равно ни к чему хорошему не приведёт.

Напомним, что Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам проведения народного референдума на полуострове. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и пересмотру не подлежит, а любые попытки оспорить референдум являются нарушением права народа на самоопределение.

Украина по-прежнему выпускает ноты протеста в случае посещения Крыма иностранными политиками, а также вносит всех, кто был на территории полуострова после 2014 года, в чёрный список. Отметим также, что в этом году в российскую Конституцию была внесена поправка, которая запрещает отчуждение российских территорий. Это окончательно ставит крест на любых попытках Киева добиться возвращения Крыма.