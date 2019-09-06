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Крым чей? Соболь первой взяла на вооружение универсальный ответ Собчак

06 сентября 2019, 14:24  •  129 • Политика
Сторонница Алексея Навального Любовь Соболь первой взяла на вооружение универсальный ответ на вопрос "Крым чей?", который ранее дала телеведущая Ксения Собчак в интервью украинским журналистам. "Я осуждаю незаконную аннексию Крыма, но чтобы решить эту проблему, потребуется время", - заявила Соболь, отказавшись от итогов референдума 2014 года.
Вопрос "Крым чей?" украинские и западные СМИ в числе прочих частенько задают российским собеседникам. В своем роде ответ на него является лакмусовой бумажкой - насколько человек поддерживает западные принципы.
Напомним, после проведенного в 2014 году референдума Крым вернулся в состав России. Но в Киеве и в западных странах итоги референдума отказались признавать, до сих пор продолжая утверждать, что полуостров "оккупирован" и "аннексирован" Россией.
Универсальный ответ на неудобный вопрос ранее дала телеведущая Ксения Собчак в программе украинской радиостанции "Новое время". В недавнем прошлом кандидат в президенты России отметила, что русские и украинцы - братские народы. Поэтому "то, что уже было наделано", непросто пережить - "постараться найти как-то позитивный выход" и уйти от понятия "отдайте Крым", размышляла Собчак.
"Потому что этот выход сейчас, к сожалению, невозможен, - добавила при этом Собчак. - Он был бы, на мой взгляд, самым правильным, но, исходя из реальности, он сейчас для российских политиков невозможен".
По ее версии, воссоединение Крыма с Россией - это, мол, нарушение международного законодательства. А потому полуостров нужно вернуть Украине. Кроме того, телеведущая полагает, что для возвращения должен быть проведен новый референдум.
Странную логику Собчак первой подхватила Любовь Соболь. Сторонница Навального тоже была вынуждена отвечать на неудобный вопрос о принадлежности Крыма и воспользовалась в интервью La Stampa "шпаргалкой" Ксении.
"Я считаю, что этот вопрос должен решаться на настоящем референдуме, а не на организованном Путиным в 2014 году фарсе, - так отреагировала сторонница Навального, практически повторив идею Собчак. - Я осуждаю незаконную аннексию Крыма, но чтобы решить эту проблему, потребуется время".

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