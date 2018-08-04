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«Крым был, есть и всегда будет русский»

04 августа 2018, 15:39  •  195 • Украина
Крымские и словацкие бизнесмены прорабатывают соглашение об открытии в Братиславе центра крымских вин
1-3 августа делегация словацких бизнесменов и политиков посетила с дружественным визитом Крым.
Программа пребывания словацких представителей на крымской земле началась с приёма в республиканском правительстве. Зампредседателя правительства Крыма Виталий Нахлупин обозначил словацким предпринимателям перспективные отрасли для инвестирования в Крым и рассказал о механизмах содействия реализации инвестиционных проектов. В ответ глава делегации, независимый депутат Национального собрания Словакии Петер Марчек отметил, что его страна ведёт бизнес со многими регионами России и нет причин, почему это нельзя делать с Крымом. А глава правительства Крыма Сергей Аксёнов анонсировал создание рабочей группы по расширению контактов и взаимодействия со Словацкой Республикой.
Встреча в крымском правительстве. Источник: rk.gov.ru
По словам советника премьер-министра Словакии и по совместительству зампредседателя Общества словацко-российской дружбы Игоря Цибулы, большинство словацких граждан знает, что Крым – исторически русская земля. Мнение людей отличается от официальной позиции чиновников, хотя и их позиция будет меняться, уверен он.
Для депутата П. Марчека тоже не существует вопроса, кому принадлежит Крым. Окончательный ответ он нашёл в ходе общения с людьми в Киеве. «То, что я слышал, меня убедило в том, что Крым был, есть и всегда будет русский», – сказал он. Глава словацкой делегации пообещал в конце следующей недели представить всем парламентским фракциям и Министерству иностранных дел Словакии «Крымскую декларацию», информирующую о реальном положении дел в Крыму. Документ будет призывать парламент и официальную Братиславу уважать волеизъявление крымчан на мартовском референдуме 2014 года и его результаты.
«В "Крымской декларации" я расскажу о том, что я тут видел. А также призову своих коллег и наше внешнеполитическое ведомство уважать волеизъявление крымского народа, который в сложной ситуации сделал свой выбор», – разъяснил политик суть своей инициативы. Кроме того, в сентябре, по окончании парламентских каникул, П. Марчек собирается внести на голосование вопрос об официальном признании легитимности вхождения Крыма в состав России.
Важным пунктом визита словацких представителей в Крым стала Ялта. Гости приняли участие в сессии V Ялтинского международного экономического форума «Республика Крым – новая точка роста российско-словацких отношений» и круглом столе «Бизнес-диалог: Крым – Словакия».
Как стало известно, крымские и словацкие бизнесмены прорабатывают соглашение об открытии в Братиславе центра крымских вин. «В Братиславе один из моих коллег имеет гостиницу, которая называется "Крым". Мы сейчас договорились с крымскими бизнесменами, что можем в этой гостинице сделать центр крымских вин, где будет дегустация и продажа вин не только для Словакии, но и всей Европы», – сообщил П. Марчек. Кроме того, прорабатывается вопрос создания в Братиславе Европейско-Крымской торговой палаты для содействия развитию делового сотрудничества полуострова со странами ЕС. Учредительное соглашение об этом подписали глава фонда «Крымконгресс» Рустам Муратов, словацкий бизнесмен Роман Бушо и глава делегации Петер Марчек.
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Словацкая делегация в Крпыму. Фото crimea.ria.ru
В Киеве начали нервничать, как только стало известно о намерении словацких депутатов и бизнесменов посетить Крым. Посол Украины в Словакии Юрий Мушка заявил о недопустимости визита, обвинил его инициаторов в нарушении украинского законодательства и пригрозил запретом на въезд в «незалежную». Однако словацкий МИД заявил: «Это частная поездка, и мы не представляем, каким образом мы вообще имели бы право что-то такое запрещать. А спикер Национального собрания Словакии Андрей Данко поддержал отправку делегации в Крым, обвинив украинского посла в нарушении дипломатического протокола и посоветовав ему не указывать членам парламента, куда и когда им ездить.
После чего членов словацкой делегации в день их приезда на полуостров внесли в чёрный список украинского сайта «Миротворец».
С опозданием к скандалу подключился комитет парламента Словакии по иностранным делам, объявив о планах собраться и осудить слова своих коллег в поддержку российской принадлежности Крыма. По результатам обсуждения проправительственное большинство в словацком парламенте готовится принять официальное заявление в поддержку официальной позиции Словакии, ЕС и НАТО по крымскому вопросу. В то же время присутствующая в национальном парламенте оппозиционная «Народная партия – наша Словакия» неоднократно выступала в поддержку официального признания законности крымского референдума и воссоединения полуострова с Россией, о чём публично заявляли глава партии Мариан Котлеба и пресс-секретарь Милан Угрик.
По материалам СМИ
Обзор событий

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