Крым, Белоруссия и вопрос свободы выбора • 1 • Аналитика

Две точки зрения на одно историческое событие

С момента тех самых крымских событий марта 2014-го года существуют две принципиально разные версии того, что произошло. Собственно говоря, эти самые две версии абсолютно несовместимы изначально и не оставляют какого-то места для каких-то переговоров и «консультаций». Версия Украины (и версия Запада) — это агрессия, Крым был «оккупирован». С точки зрения России (и самих крымчан), произошёл возврат в родную гавань. Кстати, именно пример Крыма наглядно демонстрирует «пацифистам», что иногда политические конфликты имеют просто неустранимые причины. Иногда принципиально невозможно договориться и необходимо или драться, или капитулировать.



То, что политическая система Украины в феврале 2014-го года необратимо изменилась, знают практически все. Отрицать это (и надеяться на откат на исходные позиции) достаточно глупо. Что произошло, то произошло. Надо сказать, что значительная часть элит и населения Украины или поддержала вот этот разворот или, по крайней мере, серьёзно протестовать не стала. Знаете, невозможно делать чистую политику в безвоздушном пространстве, на народные массы не оглядываясь.





Украина — не совсем Россия, все сегодняшние сожаления части украинцев — это сожаления «тактические», дескать, что-то пошло не совсем так. Если бы население Украины было категорически против, Майдан был был бы неневозможен. Чудес не бывает. Но проканало. И вот примерно как в мощном сепараторе разделяются разные по плотности фракции, так и после Майдана протест (и решительный протест) пошёл как раз в Крыму, ну и, как ни странно, на Донбассе (странно, потому что Донецк — база тех самых «донецких»). Так что там, на Донбассе, всё было «не так однозначно» до 2014-го года.



Я бы даже сказал, что Донецк «вылетел» из Украины вследствие уж очень непрофессиональных и агрессивных действий новых властей. А вот Крым был чётко, однозначно и категорически против с самого начала. Такие дела, никто не виноват, само получилось. Но, надо сказать, что в целом Украина «побежала» за Майданом. И поделать с этим что-то было очень сложно. Мы не можем решать что-то за жителей другого государства.



А вот Крым как раз не побежал. Крым побежал строго в противоположном направлении. Что в принципе вполне нормально. Единственным вариантом для новой власти по удержанию этого региона внутри Украины был вариант чисто силовой. Но как раз возможности подобного вмешательства со стороны Киева не было. Просто-напросто в игру вступила Россия. А никакой популярностью украинская власть (и старая, и новая) на полуострове не пользовалась.



И как раз Киев с самого начала независимости рассчитывал только и исключительно на силовой сценарий, а потому никаких демократическо-популистских попыток сделать украинскую власть популярной в Крыму не делалось в принципе. И вот для миллионов людей в Восточной Европе, для которых единственно разумным является как раз прозападный выбор, такой вот разворот Крыма был категорически неприемлем изначально. И они как бы задают себе этот вопрос, и единственный разумный ответ для них — мы с Европой!



То есть у людей просто отсутствует изначальная возможность понимания, что выбор вообще-то бывает очень разным (в России, к сожалению, это тоже не все понимают). И сама логика, что кто-то выбрал евроинтеграцию, а кто-то —вхождение в состав России, для них принципиально недопустима. Именно поэтому мнение самих крымчан парадоксальным образом оказалось не востребовано на всех уровнях. Потому что (и это было уже очевидно) оно было однозначно пророссийским и однозначно для европейцев неприемлемым.



И товарищи европейцы со всем их уважением к правам человека и демократии оказались категорически не готовы к какому-то диалогу. Потому как это самое волеизъявление жителей Крыма (с очевидными результатами) было для них категорически невыгодно. Поэтому сразу же было принято очень простое решение: действия России были обозначены как «агрессия», и с этой точки уже никто в Европе сходить не собирался. И не собрался на сей момент.



«Простое» решение каверзного вопроса от белорусов

Гораздо более парадоксальным оказался подход к данной проблеме как раз в Республике Беларусь. В том плане, что чисто теоретически проблема была действительно невероятно сложной: понятное нежелание ссориться с Украиной и Европой — с одной стороны, и тесные союзнические отношения с Россией — с другой стороны. Есть о чём подумать, есть от чего почесать голову.



Так вот, решение было найдено очень быстро, и было оно очень простое. РБ не только не признала факт вхождения Крыма в состав Российской Федерации, но и в белорусской прессе было чётко обозначена одна-единственная общебелорусская позиция по вопросу Крыма: Крым «аннексирован». Чётко, жёстко и однозначно. Примерно как в белорусской прессе никогда не пишут «на Украину» и всегда пишут «в Украину». Однако… однако вот такое однозначное решение по Крыму сразу же разрушило один из чудеснейших белорусских мифов о том, что белорусы очень хотят объединиться с Россией, но «не знают, как».



Этот миф разбился вдребезги. Ведь, по сути, что произошло? Крым сделал как раз то, что РБ «собирается сделать» уже лет 25 — то есть объединиться с Россией. И Крым очень шустро разогнался и обошёл на повороте неторопливых белорусов. Или как? Или что вы хотели? Что вообще вы собирались сделать? Что подразумевалось под красивым словом «интеграция»? Разъясните, пожалуйста.



Если что, то цены на газ в Крыму как раз вполне себе российские, а предприятия Крыма не имеют никаких проблем с доступом на российский рынок. Вы же этого хотели. Или чего? С получением московских кредитов у Крыма сегодня тоже нет никаких проблем (премьер-министр РБ Румас тихо завидует в уголочке). То есть все те проблемы, которые уже не один десяток лет нам настойчиво озвучивает белорусская сторона, решились как по мановению волшебной палочки.



Почему-то в Крыму за пару лет удалось сделать гораздо больше в смысле решения всех этих вот проблем, чем за весь срок правления великого друга России из Шклова в отношениях российско-белорусских. Почему? Непонятно абсолютно. В Белоруссии активно продвигается и разжигается тема противоречий по линии русские — белорусы. Профессиональные пропагандисты работают. Проблем насоздавали море. А вот как россияне относятся к крымчанам? Крымчане — это точно такие же граждане России. Всё.





Странным образом интеграция Крыма в состав России была обозвана (по примеру западных партнёров) «аннексией», не изучается и не рассматривается в Белоруссии в принципе. «Это незаконно». А, по меткому выражению А.Г. Лукашенко, «разрушить белорусское государство», что абсолютно неизбежно при интеграции, — это законно? Нет? А зачем тогда вообще говорить об интеграции?



Крым почему-то интегрировался без особых проблем (не считая привнесённых «партнёрами»). И вопросов особых никто не задаёт, и день объединения люди празднуют. Ну как в Германии празднуют 3 октября. И в тот момент (18 марта), когда в Крыму, как и по всей России, народ поёт, пляшет и веселится, белорусы смотрят на всё это с большим неодобрением. Когда господин Бабич собрал по поводу этого праздника пресс-конференцию, представители ведущих СМИ РБ отказались на неё прийти. Демонстративно.



Кому и чему радоваться?

А непонятно, что панам не нравится? Вся суть и весь смысл взаимоотношений по линии РФ и РБ — это вроде как интеграция. Это если официально. Но интеграция Крыма (вполне себе успешная) вызывает жуткое отторжение. Полное неприятие. Но ведь результатом интеграции (а нам как раз интересен результат) должно быть как раз: общая экономика, общая политика, общий рынок, ну и так далее. Как это достигнуто, уже дело десятое, главное достигнуть этого.



Граждане Крыма пользуются сегодня правами граждан России, крымские предприятия, в отличие от оставшихся на Украине, проблем с доступом на российский рынок не имеют. Россия без всяких вопросов и запросов очень много вкладывает в Крым, уровень жизни и занятости в котором уже выше, чем в «суверенной РБ». Да, есть определённые ограничения вследствие санкций, но за это надо уже сказать «спасибо» западным партнёрам. Русская сила в Лондоне. Британия испугалась вмешательства Кремля в выборы



И Европа, и Украина считают жителей Крыма частью украинского государства, но ничего хорошего за последние 5 лет они для них не сделали, только плохое. То есть за «неправильное», с их точки зрения, решение они объявили всех жителей Крыма «преступниками». Вот как-то так. Делают пакости и сидят, ждут, когда те полюбят Украину.



Но процесс уже не остановить. Крым реально стал частью Российской Федерации. И нельзя сказать, что в Крыму кого-то сильно обидели. И да, по понятным причинам, интеграция с Россией не предполагала сохранения полного суверенитета РБ. Это, простите, — жареный лёд. Так не бывает. За 24 года «интеграции» стало уже понятно, что белорусы хотели бы иметь полностью суверенное государство, с полностью независимой от Москвы внешней политикой и при этом сохранять полный доступ на российский рынок и к российским ресурсам, так сказать, на правах «субъекта Российской Федерации». Да, да именно так: независимое государство на правах субъекта Российской Федерации.



Это, по понятным причинам, достаточно дико звучит, а потому и не озвучивается вслух. Вслух вообще ничего чётко не озвучивается, но из реакции на крымские события следует со всей очевидностью, что ни через 5, ни через 10 лет белорусы не собираются радостно скакать на празднике воссоединения с Россией. Тогда вообще о чём идёт речь? Немцы достаточно радостно праздновали 3 октября. Это их праздник, и это их день. Они много лет хотели объединения, и они объединились.



Россияне радостно отмечают 18 марта. Мы много лет этого ждали — и вот свершилось. Вопрос — чего ждут белорусы и что они хотят праздновать? День вступления в Евросоюз? Понимаю, что готовы, но при чём здесь Россия? То, что происходит в Крыму, не обязательно должно кому-то нравиться из иностранцев. Зачем? Какое их дело, живут ли они в Киеве или Брюсселе? Это дело самих россиян. «Севастополь останется русским». Странным образом те, кто в Беларуси отрицает возврат Крыма в России (по образцу западных коллег), категорически не готовы что-то обсуждать с самими жителями Севастополя. А вот это уже подозрительно: сегодня они не готовы говорить с жителями Симферополя, завтра откажутся обсуждать что-то с краснодарцами…



Крымчан никто не «гнал» в Россию, им по сути, создали невыносимые условия на Украине. И они сделали свой свободный выбор. Точно так же никто не гонит в Россию белорусов, почему-то эта страшилка — самая популярная в белорусской прессе. Понимаю, РБ — страна не очень свободная, но не до отрицания же свободы выбора как таковой доходить? Белорусы сегодня категорически не хотят объединения с Россией.



Почему-то самое сложное для жителей РБ — понять, что есть такая штука, как свобода выбора. У них она тоже есть, как ни странно. Русские цари в своё время очень сильно обожглись на включении Польши в состав России. Сталин сильно обжёгся на включении Львова в состав СССР. Зачем повторять их ошибки? Беларусь хочет быть европейской? А почему бы и нет?



Но пытаться быть «такой, как Польша», при этом сохраняя «свечные заводики» в России, не получится, хотя пан Порошенко очень долго пытался.



С момента тех самых крымских событий марта 2014-го года существуют две принципиально разные версии того, что произошло. Собственно говоря, эти самые две версии абсолютно несовместимы изначально и не оставляют какого-то места для каких-то переговоров и «консультаций». Версия Украины (и версия Запада) — это агрессия, Крым был «оккупирован». С точки зрения России (и самих крымчан), произошёл возврат в родную гавань. Кстати, именно пример Крыма наглядно демонстрирует «пацифистам», что иногда политические конфликты имеют просто неустранимые причины. Иногда принципиальнодоговориться и необходимо или драться, или капитулировать.То, что политическая система Украины в феврале 2014-го года необратимо изменилась, знают практически все. Отрицать это (и надеяться на откат на исходные позиции) достаточно глупо. Что произошло, то произошло. Надо сказать, что значительная часть элит и населения Украины или поддержала вот этот разворот или, по крайней мере, серьёзно протестовать не стала. Знаете, невозможно делать чистую политику в безвоздушном пространстве, на народные массы не оглядываясь.Украина — не совсем Россия, все сегодняшние сожаления части украинцев — это сожаления «тактические», дескать, что-то пошло не совсем так. Если бы население Украины было категорически против, Майдан был был бы неневозможен. Чудес не бывает. Но проканало. И вот примерно как в мощном сепараторе разделяются разные по плотности фракции, так и после Майдана протест (и решительный протест) пошёл как раз в Крыму, ну и, как ни странно, на Донбассе (странно, потому что Донецк — база тех самых «донецких»). Так что там, на Донбассе, всё было «не так однозначно» до 2014-го года.Я бы даже сказал, что Донецк «вылетел» из Украины вследствие уж очень непрофессиональных и агрессивных действий новых властей. А вот Крым был чётко, однозначно и категорически против с самого начала. Такие дела, никто не виноват, само получилось. Но, надо сказать, что в целом Украина «побежала» за Майданом. И поделать с этим что-то было очень сложно. Мы не можем решать что-то за жителей другого государства.А вот Крым как раз не побежал. Крым побежал строго в противоположном направлении. Что в принципе вполне нормально. Единственным вариантом для новой власти по удержанию этого региона внутри Украины был вариант чисто силовой. Но как раз возможности подобного вмешательства со стороны Киева не было. Просто-напросто в игру вступила Россия. А никакой популярностью украинская власть (и старая, и новая) на полуострове не пользовалась.И как раз Киев с самого начала независимости рассчитывал только и исключительно на силовой сценарий, а потому никаких демократическо-популистских попыток сделать украинскую власть популярной в Крыму не делалось в принципе. И вот для миллионов людей в Восточной Европе, для которых единственно разумным является как раз прозападный выбор, такой вот разворот Крыма был категорически неприемлем изначально. И они как бы задаютэтот вопрос, и единственный разумный ответ для них — мы с Европой!То есть у людей просто отсутствует изначальная возможность понимания, что выбор вообще-то бывает очень разным (в России, к сожалению, это тоже не все понимают). И сама логика, что кто-то выбрал евроинтеграцию, а кто-то —вхождение в состав России, для них принципиально недопустима. Именно поэтому мнение самих крымчан парадоксальным образом оказалось не востребовано на всех уровнях. Потому что (и это было уже очевидно) оно было однозначно пророссийским и однозначно для европейцев неприемлемым.И товарищи европейцы со всем их уважением к правам человека и демократии оказались категорически не готовы к какому-то диалогу. Потому как это самое волеизъявление жителей Крыма (с очевидными результатами) было для них категорически невыгодно. Поэтому сразу же было принято очень простое решение: действия России были обозначены как «агрессия», и с этой точки уже никто в Европе сходить не собирался. И не собрался на сей момент.Гораздо более парадоксальным оказался подход к данной проблеме как раз в Республике Беларусь. В том плане, что чисто теоретически проблема была действительно невероятно сложной: понятное нежелание ссориться с Украиной и Европой — с одной стороны, и тесные союзнические отношения с Россией — с другой стороны. Есть о чём подумать, есть от чего почесать голову.Так вот, решение было найдено очень быстро, и было оно очень простое. РБ не только не признала факт вхождения Крыма в состав Российской Федерации, но и в белорусской прессе было чётко обозначена одна-единственная общебелорусская позиция по вопросу Крыма: Крым «аннексирован». Чётко, жёстко и однозначно. Примерно как в белорусской прессе никогда не пишут «на Украину» и всегда пишут «в Украину». Однако… однако вот такое однозначное решение по Крыму сразу же разрушило один из чудеснейших белорусских мифов о том, что белорусы очень хотят объединиться с Россией, но «не знают, как».Этот миф разбился вдребезги. Ведь, по сути, что произошло? Крым сделал как раз то, что РБ «собирается сделать» уже лет 25 — то есть объединиться с Россией. И Крым очень шустро разогнался и обошёл на повороте неторопливых белорусов. Или как? Или что вы хотели? Что вообще вы собирались сделать? Что подразумевалось под красивым словом «интеграция»? Разъясните, пожалуйста.Если что, то цены на газ в Крыму как раз вполне себе российские, а предприятия Крыма не имеют никаких проблем с доступом на российский рынок. Вы жехотели. Или чего? С получением московских кредитов у Крыма сегодня тоже нет никаких проблем (премьер-министр РБ Румас тихо завидует в уголочке). То есть все те проблемы, которые уже не один десяток лет нам настойчиво озвучивает белорусская сторона, решились как по мановению волшебной палочки.Почему-то в Крыму за пару лет удалось сделатьв смысле решения всех этих вот проблем, чем за весь срок правления великого друга России из Шклова в отношениях российско-белорусских. Почему? Непонятно абсолютно. В Белоруссии активно продвигается и разжигается тема противоречий по линии русские — белорусы. Профессиональные пропагандисты работают. Проблем насоздавали море. А вот как россияне относятся к крымчанам? Крымчане — это точно такие же граждане России. Всё.Странным образом интеграция Крыма в состав России была обозвана (по примеру западных партнёров) «аннексией», не изучается и не рассматривается в Белоруссии в принципе. «Это незаконно». А, по меткому выражению А.Г. Лукашенко, «разрушить белорусское государство», что абсолютно неизбежно при интеграции, — это законно? Нет? А зачем тогда вообще говорить об интеграции?Крым почему-то интегрировался без особых проблем (не считая привнесённых «партнёрами»). И вопросов особых никто не задаёт, и день объединения люди празднуют. Ну как в Германии празднуют 3 октября. И в тот момент (18 марта), когда в Крыму, как и по всей России, народ поёт, пляшет и веселится, белорусы смотрят на всё это с большим неодобрением. Когда господин Бабич собрал по поводу этого праздника пресс-конференцию, представители ведущих СМИ РБ отказались на неё прийти. Демонстративно.А непонятно, что панам не нравится? Вся суть и весь смысл взаимоотношений по линии РФ и РБ — это вроде как интеграция. Это если официально. Но интеграция Крыма (вполне себе успешная) вызывает жуткое отторжение. Полное неприятие. Но ведь результатом интеграции (а нам как раз интересен результат) должно быть как раз: общая экономика, общая политика, общий рынок, ну и так далее. Как это достигнуто, уже дело десятое, главное достигнуть этого.Граждане Крыма пользуются сегодня правами граждан России, крымские предприятия, в отличие от оставшихся на Украине, проблем с доступом на российский рынок не имеют. Россия без всяких вопросов и запросов очень много вкладывает в Крым, уровень жизни и занятости в котором уже выше, чем в «суверенной РБ». Да, есть определённые ограничения вследствие санкций, но за это надо уже сказать «спасибо» западным партнёрам.И Европа, и Украина считают жителей Крыма частью украинского государства, но ничего хорошего за последние 5 лет они для них не сделали, только плохое. То есть за «неправильное», с их точки зрения, решение они объявили всех жителей Крыма «преступниками». Вот как-то так. Делают пакости и сидят, ждут, когда те полюбят Украину.Но процесс уже не остановить. Крым реально стал частью Российской Федерации. И нельзя сказать, что в Крыму кого-то сильно обидели. И да, по понятным причинам, интеграция с Россией не предполагала сохранения полного суверенитета РБ. Это, простите, — жареный лёд. Так не бывает. За 24 года «интеграции» стало уже понятно, что белорусы хотели бы иметь полностью суверенное государство, с полностью независимой от Москвы внешней политикой и при этом сохранять полный доступ на российский рынок и к российским ресурсам, так сказать, на правах «субъекта Российской Федерации». Да, да именно так: независимое государство на правах субъекта Российской Федерации.Это, по понятным причинам, достаточно дико звучит, а потому и не озвучивается вслух. Вслух вообще ничего чётко не озвучивается, но из реакции на крымские события следует со всей очевидностью, что ни через 5, ни через 10 лет белорусы не собираются радостно скакать на празднике воссоединения с Россией. Тогда вообще о чём идёт речь? Немцы достаточно радостно праздновали 3 октября. Это их праздник, и это их день. Они много лет хотели объединения, и они объединились.Россияне радостно отмечают 18 марта. Мы много лет этого ждали — и вот свершилось. Вопрос — чего ждут белорусы и что они хотят праздновать? День вступления в Евросоюз? Понимаю, что готовы, но при чём здесь Россия? То, что происходит в Крыму, не обязательно должно кому-то нравиться из иностранцев. Зачем? Какое их дело, живут ли они в Киеве или Брюсселе? Это дело самих россиян. «Севастополь останется русским». Странным образом те, кто в Беларуси отрицает возврат Крыма в России (по образцу западных коллег), категорически не готовы что-то обсуждать с самими жителями Севастополя. А вот это уже подозрительно: сегодня они не готовы говорить с жителями Симферополя, завтра откажутся обсуждать что-то с краснодарцами…Крымчан никто не «гнал» в Россию, им по сути, создали невыносимые условия на Украине. И они сделалисвободный выбор. Точно так же никто не гонит в Россию белорусов, почему-то эта страшилка — самая популярная в белорусской прессе. Понимаю, РБ — страна не очень свободная, но не до отрицания же свободы выбора как таковой доходить? Белорусы сегодня категорически не хотят объединения с Россией.Почему-то самое сложное для жителей РБ — понять, что есть такая штука, как свобода выбора. У них она тоже есть, как ни странно. Русские цари в своё время очень сильно обожглись на включении Польши в состав России. Сталин сильно обжёгся на включении Львова в состав СССР. Зачем повторять их ошибки? Беларусь хочет быть европейской? А почему бы и нет?Но пытаться быть «такой, как Польша», при этом сохраняя «свечные заводики» в России, не получится, хотя пан Порошенко очень долго пытался. Олег Егоров Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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