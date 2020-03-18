Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин отправил прокуроров в магазин
Монтян рассказала, когда галичане поклянутся в верности Путину
Обещанный «сюрприз» националистов на марше в Киеве обернулся провалом
"Заплачет много духов": Русские военкоры ответили протурецким боевикам...
Главная / Аналитика

Крым — исконно русская земля

18 марта 2020, 12:35  •  138 • Аналитика
© РИА Новости / Макс Ветров
В этот день хотелось бы кратко напомнить многовековую историю Крыма и рассказать всем, почему Крым есть исторически исконно русская земля. И ничья другая.
В античные времена, задолго до нашей эры, на территории полуострова появились греческие колонии, соседствовавшие со скифами. Чуть позже греков у побережья сменили римляне. Расположились в Крыму, помимо множества мелких владений и древние Боспорское и Понтийское царства. Одним из правителей последнего был знаменитый Митридат Евпатор, тот самый, которого упоминает Пушкин в "Евгении Онегине":
Воображенью край священный:
С Атридом спорил там Пилад,
Там закололся Митридат,
Там пел Мицкевич вдохновенный
И посреди прибрежных скал
Свою Литву воспоминал.
Среди множества орд кочевников, прошедших через Крым, были и сарматы, и гунны, и готы, и прочая, его морские крепости сделали своими форпостами Рим и Византия.
Но уже в те времена Крым оказался и в орбите восточнославянских племен, из которых вырастет русский народ. Еще со времен походов легендарного князя Святослава в Х веке возникает в Крыму знаменитое русское Тмутараканское княжество. Оно располагалось на Таманском и Керченском полуостровах.
История Тмутараканского княжества еще до конца не изучена. Почти каждый год археологи находят на Тамани и в районе Керчи ценнейшие артефакты. Широко известен знаменитый археологический памятник той эпохи – Тмутараканский камень, на котором русский князь Глеб Святославич, прибывший княжить в Тмутаракань, в 1068 году отметил результаты замера расстояния по льду через Керченский пролив между двумя важнейшими своими городами, контролировавшими торговый путь через Керченский пролив — Тмутараканью (современная Тамань) и Корчевым (современная Керчь). Расстояние в 14 тысяч маховых сажень соответствует 24 километрам, что совпадает с расстоянием между центральными храмами Керчи (церковь Святого Иоанна Предтечи) и Тмутаракани (церковь Богородицы, заложенная Мстиславом Храбрым в начале XI века).
По легенде именно через Крым пришел на земли, которые затем вошли в Древнюю Русь, сам апостол Андрей Первозванный. Проповедуя, он посетил нынешнюю Керчь, Феодосию и Херсонес, и, как считается, лично рукоположил первого византийского епископа Стахия. Переправляясь из Крыма на Тамань, он пересек Керченский пролив на лодке практически по тому кратчайшему отрезку, который соединяет нынче Керченский мост!
В легендарном жизнеописании первого из апостолов можно увидеть еще одну удивительную связь с Россией и ее главной морской крепостью Севастополем — это прославленный Андреевский стяг нашего флота.
В IX веке Кирилл и Мефодий, создатели славянского алфавита, тоже побывали в Херсонесе, где обрели, по преданию, мощи святого Климента — папы римского. Климент почитаем в православии как один из первых христианских проповедников на территории Северного Причерноморья. И храм в честь папы Климента (поразительно — в православной столице — в честь папы Римского!) — стоит в самом центре Москвы. В том самом месте, где еще одна поворотная точка истории — место решающего боя ополченцев Минина и Пожарского с поляками в 1612 году.
Теперь уже каждый школьник знает, что именно в Крыму, в святом для каждого русского человека Херсонесе принял христианскую веру князь Владимир, крестивший Русь в 988 году.
Крым был жемчужиной Причерноморского пространства: богатые византийские, генуэзские города, развитая морская торговля. Но вскоре он, как и Древняя Русь, познал монгольское нашествие. Затем в Крыму обосновалось Крымское ханство — осколок Золотой Орды. "Набеговая" экономика ханства была основана прежде всего на работорговле: захвате пленников и их продаже. Вот как описывал это Ключевский: "В продолжение XVI века из года в год тысячи пограничного населения пропадали для страны, а десятки тысяч лучшего народа страны выступали на южную границу, чтобы прикрыть от плена и разорения обывателей центральных областей. Если представить себе, сколько времени и сил материальных и духовных гибло в этой однообразной и грубой, мучительной погоне за лукавым степным хищником, едва ли кто спросит, что делали люди Восточной Европы, когда Европа Западная достигала своих успехов в промышленности и торговле, в общежитии, в науках и искусствах".
Плодороднейшие области юга России превратились в своего рода "русский фронтир" с засечными чертами, невозможностью вести мирную крестьянскую жизнь. Безопасность южных границ и включение Крыма в состав России стали не вопросом политической экспансии, а вопросом жизни и смерти тысяч и тысяч русских крестьян — мирных поселенцев Юга России.
Попытки России решить это в боях с Османской империей (и ее крымским вассалом) начались на рубеже XVII-XVIII веков и продолжались в последующее время. Достаточно вспомнить походы князя Голицына на Крым 1687 и 1689 годов, походы Миниха и Долгорукого-Крымского, победы Румянцева и Суворова, Ушакова… Но главное — многолетние усилия Григория Потемкина, не только покорителя, но и благоустроителя Новороссийского края. Потемкин буквально уговаривал Екатерину II решиться и взять Крым под державный скипетр во имя процветания и этих земель, и всего Юга России. "Сколько славно приобретение, столько Вам будет стыда и укоризны от потомства, которое при каждых хлопотах так скажет: вот, она могла, да не хотела или упустила. Есть ли твоя держава — кротость, то нужен в России рай. Таврический Херсон!"
8 (21) апреля 1783 года императрица Екатерина II подписала манифест "О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу", а в июне ей присягнули все представители крымского населения.
Так Крым навсегда стал русским.
В 1787 году Екатерина II лично посетила Крым (показательно: во время путешествия по полуострову ее охранял конвой из самих крымских татар). Там она увидела первые всходы многотрудной работы всего русского народа того времени: строящийся Севастополь и молодой Черноморский флот. Вдохновленная "греческой и крымской идеей", она даже своих внуков назвала Александр и Константин — греческими, эллинистическими именами.
На обретшем мир и процветание полуострове возникали курорты, осваивались земельные пашни, возникала промышленность. Строились великолепные дворцы, разбивались парки и виноградники.
Воздух Крыма вдохновлял писателей и художников мировой величины: Толстого, Чехова, Айвазовского и многих других. В Крыму производил свои уникальные шампанские вина князь Лев Голицын. В Крыму лечились от ран и отдыхали прославленные полководцы, такие как генерал Петр Котляревский и последний фельдмаршал Российской империи Дмитрий Милютин.
Годы Крымской войны 1853-1856 годов показали неприятелям России, что севастопольцы — это гордость всего русского народа. Триста сорок девять дней продолжалась оборона города Севастополя. Адмиралы Нахимов, Корнилов и Истомин, матрос Петр Кошка и медсестра Дарья Севастопольская, хирург Николай Пирогов навечно вписаны в летопись славы России.
Новые вызовы для России: ситуация с безработицей
В годы Гражданской Крым превратился в последний оплот белого движения. Мы помним и офицеров армии Врангеля, уходивших в конце 1920 года с Крымской земли, и красноармейцев Михаила Фрунзе, форсировавших Сиваш в ледяной воде. Это тоже наша история.
Кстати, напомню, последний Андреевский флаг, спущенный с последнего из боевых кораблей Черноморского флота, уведенных в Тунис, линкора "Император Александр III", долгие десятилетия хранился эмигрантскими общинами. И только в 2014-м, после возвращения Крыма, он был торжественно возвращен России — на вечное хранение в Севастополь. После чего решением президента один из новых подводных ядерных крейсеров получил гордое преемственное название "Император Александр III"…
Любопытно, что в 1922 году Крым в составе РСФСР непосредственно участвовал в создании СССР. Тогда вопрос о его "принадлежности" даже близко не стоял. Непосредственно на договоре об образовании СССР присутствует подпись Саид-Галиева Сахиб-Гарея как председателя СНК Крымской АССР.
В 1941-1942 годах Севастополь вновь 250 дней сдерживал многократно превосходящие силы противника. Адмиралы Левченко и Октябрьский, снайпер Людмила Павличенко, юнга Боря Кулешин, санинструктор Мария Байда, летчик Михаил Авдеев и тысячи других героев стали достойными продолжателями дела защитников города в Крымскую войну.
В 1944-м Севастополь был освобожден нашими бойцами всего за три дня решительного штурма.
После окончания войны Крымская АССР была преобразована в область. Крым быстро восстанавливал свою экономику, активно развивались знаменитые курорты. В 1954 году, по кажущемуся сегодня странным решению первого секретаря ЦК партии Хрущева, Крым был формально передан из РСФСР в состав УССР. Советские люди не придали такому решению совершенно никакого значения, ведь все жили в единой, братской семье народов Советского Союза, с единым гражданством, в одной стране, а как проходили формальные границы республик, краев и областей, никак людей не касалось. Это было как переложить из одного кармана в другой. Скорее всего, решение имело какой-то хозяйственный характер. Ну, как удобнее организовать решение инфраструктурных вопросов: подачи, например, дополнительно воды и электричества в случае дефицита, как регулировать транспортные потоки. Кстати, Украина совсем недавно кощунственно воспользовалась своим "инфраструктурным преимуществом", перекрыв жителям полуострова доступ воды по Северо-Крымскому каналу.
Думаю, будь на тот момент уже построены Крымский транспортный и энергомосты (эти проекты, кстати, разрабатывались в СССР и даже начинали реализовываться, правда, неудачно), Крым безусловно остался бы частью РСФСР.
Но после 1991 года и распада СССР крымский вопрос встал с новой остротой. Население Крыма продолжало чувствовать себя частью тысячелетней России, а не только что образованного молодого Украинского государства. Удивительно, но в ходе распада СССР не было проведено ни одного (!) гражданского волеизъявления: хотел ли вообще народ Крыма стать частью новой "незалежной Украины"?
На полуострове проходили многочисленные митинги, создавались десятки пророссийских организаций. А мужество адмирала Игоря Касатонова и офицеров-черноморцев, сохранивших для России флот, и вовсе сложно переоценить. Крым стал символом крепости русского духа, преданности своей Родине — России.
Годы экономического и социального упадка в Крыму при украинской власти окончились "крымской весной" 2014 года, когда волей народа Крыма полуостров вернулся в родную гавань. Стоило впервые с 1991 года спросить мнение самих крымчан, и произошло неизбежное! На рейдах Черноморского флота и в Севастополе вновь гордо взвились Андреевские стяги.
В этом году в крымские школы придут первоклашки, родившиеся и выросшие уже в России. Они — ее будущее. Несмотря на бесконечные и бессмысленные санкции, Крым хорошеет на глазах. Прекрасные дороги, туристическая инфраструктура, новые ТЭЦ, Крымский мост и энергомост по дну Керченского пролива. Это ли не символ возрождения?
Хочется пожелать крымчанам мира и благополучия. Сегодня мы вместе, и это главное. А впереди — великая судьба великой страны.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



138
Источник
Похожие новости
18 марта 2020, 09:35
"Обиду не забудем". Европа готовится сводить счеты после карантина
18 марта 2020, 09:35
Президент США называет виновников эпидемии
18 марта 2020, 09:35
Заражение паразитами: Украина ввязалась в новую газовую авантюру
18 марта 2020, 06:35
Владимир Сибанов: в Австрии нас встречали молчанием, в Чехословакии — красными флагами
18 марта 2020, 01:35
Почему нам будет не хватать Лимонова
18 марта 2020, 08:35
Всемирная девальвация, но не для доллара и евро...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 марта 2020, 00:35
"Профессор Вера" после травли Терешковой переключилась на оскорбления и фейки
16 марта 2020, 06:35
Украинский пропагандист: Мы станем первой страной, победившей русских
13 марта 2020, 23:35
Боевой трофей, отбитый у турок в Идлибе, заметили в Москве
13 марта 2020, 00:35
"Обманывают, грабят и убивают людей": Депутат Беседина обвинила Путина во всех грехах, но понимания не нашла
13 марта 2020, 08:35
Отсчет конца Украины, похоже, пошел
14 марта 2020, 01:35
"Война идёт": Украинский журналист "набросился" на секретаря посольства РФ и получил отпор
13 марта 2020, 08:35
Гаагский суд доказал вину Украины в крушении МН-17
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.