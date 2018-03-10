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Крым – это Украина. Но только в мечтах Киева

10 марта 2018, 18:24  •  191 • В России

В связи с предстоящими выборами президента России голосование в Крыму привлекает особое внимание. На Украине этому придают особое значение, пытаясь сорвать народное волеизъявление и придать ему нелигитимный характер. Одним из «аргументов» в пользу «нелигитимности» должно было стать отсутствие зарубежных наблюдателей на избирательных участках. Вот только со слагаемыми будущего успеха у сторонников Незалежной как-то не сложилось.

Как выяснилось, Центральная избирательная комиссия России пригласила наблюдателей из Германии и Норвегии в Крым на выборы президента, которые состоятся 18 марта. И один из приглашенных наблюдателей, немецкий политик и общественный деятель, председатель фракции в городском совете Квакенбрюк Андреас Маурер сообщил, что эти приглашения они уже готовы принять и дать положительный ответ на них.

- Мы ожидаем еще приглашение из ЦИК. Нам пришло уже официальное приглашение от заместителя председателя Совета Федерации. Анкеты и документы делегации отправлены в Центральную избирательную комиссию. Я получил приглашение от Совета Федерации, члены моей делегации — от Государственной Думы Российской Федерации, - заявил он журналистам. - Мы посетим пару незапланированных участков, не обязательно в Симферополе, в сельской местности, кроме того еще минимум два-три участка в Симферополе. Думаю, даже в субботу 17 марта на некоторых участках познакомимся с подготовкой к выборам.

Более того, по словам Маурера, вместе с делегацией политиков-наблюдателей, выборы президента России в Крыму намерены посетить и немецкие журналисты.

- В том числе корреспондент одной крупной немецкой газеты. Он сейчас проходит процедуру аккредитации в ЦИК. Меня даже удивило, что такое крупное издание хочет приехать на выборы не в Москву или Санкт-Петербург, а в Крым, - заинтриговал Маурер.

Так что, в Киеве могут сколько угодно мечтать о том, что «весь мир» с ними. А реальность, в том числе и от тех, кого они считают своими западными «партнерами», опровергает это, к их вящему неудовлетворению.

А крымчане все же выберут президента. И зарубежные наблюдатели, которые будут присутствовать на участках и в комиссиях, смогут только зафиксировать их выбор.

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