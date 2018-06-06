«Крым — это не кусок неодушевленной территории, это люди»: в Совфеде прокомментировали высказывания Ефремова о мосте

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков прокомментировал высказывание актера Михаила Ефремова, предложившего отдать Крымский мост Украине мост и бесплатно поставлять ей газ, чтобы наладить отношения.

«Такие люди, как он и ему подобные, в основном разрушают наше единое отечество. Единство России и Крыма было всегда, даже тогда, когда мы находились в составе Украины. Я говорю об этом убежденно, как председатель Русской общины Крыма», - сказал Цеков в интервью Радио «Комсомольская правда»..

Он отметил, что предложение Ефремова не учитывает мнение жителей Крыма.

«Если бы он был глубоким и умным человеком, то он бы понял, что Крым – это не кусок неодушевленной территории, а это люди, которые проживают на этой территории. Если бы он глубоко понимал процессы, происходящие в Крыму, в России, он бы обратил свои предложения к крымчанам: а вот давайте крымчане выскажут свою точку зрения», - подчеркнул сенатор.

По его словам, подобные заявления можно расценивать как призывы к нарушению территориальной целостности, за которые предусмотрены наказания.

«Эти заявления – это фактически нарушение территориальной целостности. Потому что мост сегодня – это тоже территория России. Просто крымчанам надо внимательно изучить статьи в Уголовном кодексе России и сделать все возможное, чтобы они заработали. Чтобы они работали в период избирательных кампаний, когда некоторые кандидаты в президенты позволяют себе подобные высказывания – очень глупые, очень неглубокие, очень разрушительные высказывания по поводу возвращения Крыма и так далее», - добавил сенатор.

Напомним, ранее Ефремов в интервью журналисту Юрию Дудю предложил отдать Украине Крымский мост.

«Мы знаем теперь, как с Украиной помириться. Надо им этот мост отдать, и все», — заметил актер. По его мнению, украинцы тогда смогут брать плату за проезд по мосту и «будут счастливы».