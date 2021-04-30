«Крым — это мандарин»: Российские пранкеры разыграли украинских политиков • 359 • Украина

Российские пранкеры Алексей (Лексус) Столяров в роли руководителя сети штабов Навального* Леонида Волкова и Владимир (Вован) Кузнецов в роли юриста ФБК* Ивана Жданова провели видеоконференцию с депутатами Верховной Рады. Видеозапись пранка опубликована на YouTube.



С украинской стороны стали невольными участниками розыгрыша:



— депутат Рады Святослав Юраш;

— глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко;

— депутат и глава Международного направления партии «Слуга народа» — Вадим Галайчук;

— депутат и глава комитета Рады по иностранным делам Александр Мережко;

— депутат и глава делегации Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева;

— депутат и глава Меджлиса* Мустафа Джемилев;

— депутат и представитель Мирового конгреса украинцев, политический советник Тымиш Мартыненко-Кушлянский.



Пранкеры обсуждали с нардепами, что будет с Крымом, если к власти в России придет Алексей Навальный.



Корниенко, полулежа в футболке на диване, потребовал, чтобы новая власть в максимально короткий срок убрала российскую администрацию из Крыма. Джемилев добавил, что нужно вывести с полуострова российские войска.



Пранкеры заверили, что команда Навального будет думать, как реинтегрировать Крым в Украину.



К разговору подключился Мережко и сказал, что Навальный мог бы сделать «юридически оформленное» заявление по поводу Крыма, после чего поинтересовался, чего российская сторона хочет от Киева. На что «Волков» ответил: мол, сторонники Навального хотели бы перевести свои офисы на Украину в связи с объявлением в России Фонда борьбы с коррупцией экстремистской организацией.



При этом украинцы постоянно предъявляли собеседнику претензии за Крым и обидчиво припоминали «Волкову» слова Навального: «Крым — это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать?»



В середине дискуссии пранкер предложил всем вместе спеть украинский гимн, и участники видеоконференции дружно затянули его.



Затем Кузнецов объяснил новую стратегию Навального в отношении Крыма на примере мандарина, которая пришла на смену концепции «бутерброда». Он очистил фрукт перед камерой и сказал, что полуостров — он для всех.



«Это только для кота, это только для ежа, а для волка — кожура», — сказал «Волков», деля очищенный фрукт.



При этом Юраш не выдержал и засмеялся, а все остальные наблюдали за процессом с напряженными лицами, очевидно не понимая замысла.



Под конец Вован наехал на Корниенко, назвав его боровом в грязной футболке, который «достал телефон из жопы». А «Волков» вдруг взорвался и произнес, что «зае...я вести беседу, так как его сегодня все обвиняют». После чего многие участники покинули дискуссию. Юраш до последнего пытался сгладить ситуацию и заявил, что украинцы свое отношение к Путину невольно переносят на всех россиян, отсюда и обвинения в адрес собеседника из России.



По итогу договорились, что соратники Навального сделают некое заявление по Крыму.



После публикации видео, народный депутат фракции «Слуги народа» Святослав Юраш рассказал изданию «Страна», как на него вышли российские пранкеры, сделавшие розыгрыш от имени соратников Навального.



«Ко мне обратилось посольство Литвы (их пранкеры тоже пранконули) и сказало, что ищут контакт представители команды Навального. Соответственно, я и вступил в коммуникацию. Устроили общение, а в конце оказалось немного по-другому. Такая история. У всех в жизни бывает такой опыт в политике. У нас он произошёл, у эстонцев, у латвийцев и литовцев. Пропели гимн. Мило, правда?» — поинтересовался Юраш.



Затем он высказался по поводу резких слов пранкера в адрес главы партии «Слуга народа» Александра Корниенко. Автор розыгрыша обвинил политика в том, что тот вальяжно развалился перед камерой на диване в затрапезной футболке.



«На Корниенко наехали? Субботний день, человек не обязательно должен быть в полном убранстве. Это я всегда хожу в пиджаках и вышиванках, а люди некоторые легче воспринимают свои выходные. Мы потом поняли, что это розыгрыш, но уже было поздно», — признался депутат.

Российские пранкеры Алексей (Лексус) Столяров в роли руководителя сети штабов Навального* Леонида Волкова и Владимир (Вован) Кузнецов в роли юриста ФБК* Ивана Жданова провели видеоконференцию с депутатами Верховной Рады. Видеозапись пранка опубликована на YouTube.С украинской стороны стали невольными участниками розыгрыша:— депутат Рады Святослав Юраш;— глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко;— депутат и глава Международного направления партии «Слуга народа» — Вадим Галайчук;— депутат и глава комитета Рады по иностранным делам Александр Мережко;— депутат и глава делегации Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева;— депутат и глава Меджлиса* Мустафа Джемилев;— депутат и представитель Мирового конгреса украинцев, политический советник Тымиш Мартыненко-Кушлянский.Пранкеры обсуждали с нардепами, что будет с Крымом, если к власти в России придет Алексей Навальный.Корниенко, полулежа в футболке на диване, потребовал, чтобы новая власть в максимально короткий срок убрала российскую администрацию из Крыма. Джемилев добавил, что нужно вывести с полуострова российские войска.Пранкеры заверили, что команда Навального будет думать, как реинтегрировать Крым в Украину.К разговору подключился Мережко и сказал, что Навальный мог бы сделать «юридически оформленное» заявление по поводу Крыма, после чего поинтересовался, чего российская сторона хочет от Киева. На что «Волков» ответил: мол, сторонники Навального хотели бы перевести свои офисы на Украину в связи с объявлением в России Фонда борьбы с коррупцией экстремистской организацией.При этом украинцы постоянно предъявляли собеседнику претензии за Крым и обидчиво припоминали «Волкову» слова Навального: «Крым — это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать?»В середине дискуссии пранкер предложил всем вместе спеть украинский гимн, и участники видеоконференции дружно затянули его.Затем Кузнецов объяснил новую стратегию Навального в отношении Крыма на примере мандарина, которая пришла на смену концепции «бутерброда». Он очистил фрукт перед камерой и сказал, что полуостров — он для всех.«Это только для кота, это только для ежа, а для волка — кожура», — сказал «Волков», деля очищенный фрукт.При этом Юраш не выдержал и засмеялся, а все остальные наблюдали за процессом с напряженными лицами, очевидно не понимая замысла.Под конец Вован наехал на Корниенко, назвав его боровом в грязной футболке, который «достал телефон из жопы». А «Волков» вдруг взорвался и произнес, что «зае...я вести беседу, так как его сегодня все обвиняют». После чего многие участники покинули дискуссию. Юраш до последнего пытался сгладить ситуацию и заявил, что украинцы свое отношение к Путину невольно переносят на всех россиян, отсюда и обвинения в адрес собеседника из России.По итогу договорились, что соратники Навального сделают некое заявление по Крыму.После публикации видео, народный депутат фракции «Слуги народа» Святослав Юраш рассказал изданию «Страна», как на него вышли российские пранкеры, сделавшие розыгрыш от имени соратников Навального.«Ко мне обратилось посольство Литвы (их пранкеры тоже пранконули) и сказало, что ищут контакт представители команды Навального. Соответственно, я и вступил в коммуникацию. Устроили общение, а в конце оказалось немного по-другому. Такая история. У всех в жизни бывает такой опыт в политике. У нас он произошёл, у эстонцев, у латвийцев и литовцев. Пропели гимн. Мило, правда?» — поинтересовался Юраш.Затем он высказался по поводу резких слов пранкера в адрес главы партии «Слуга народа» Александра Корниенко. Автор розыгрыша обвинил политика в том, что тот вальяжно развалился перед камерой на диване в затрапезной футболке.«На Корниенко наехали? Субботний день, человек не обязательно должен быть в полном убранстве. Это я всегда хожу в пиджаках и вышиванках, а люди некоторые легче воспринимают свои выходные. Мы потом поняли, что это розыгрыш, но уже было поздно», — признался депутат. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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