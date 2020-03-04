Крым - ваш, а Курилы - Японии? С какой стати?! Малофеев ответил "американскому коллеге" в прямом эфире

Гости программы "Время покажет" на Первом канале обсудили сегодня статью эксперта-аналитика, отставного полковника сухопутных войск США Уэса Мартина в газете Washington Times, где он заявил, что Калининград является оккупированной Россией территорией. Кроме того, по мнению Мартина, американцев касается и история с Крымом, а Курилы по праву должны отойти Японии.

"Мне не кажется, что полковник совсем уж отмороженный. Посмотрите, он сфотографирован на фоне турецкого наследия организации. То есть явно человек занимается международной проблематикой. Не мимо же он проходил. Возможно, этот полковник в отставке до этого работал в разведывательном управлении Министерства обороны или в каком-нибудь ещё другом разведывательном ведомстве. Поэтому я бы отнёс всё это как к позиции американской разведки. И позиция американской разведки не изменилась за 70 лет. Вот, собственно говоря, как они нас с Японией ссорят начиная с 45-го года, - по поводу Курильских островов, не давая нам подписать законный мир, а учитывая, что войну с Японией выиграли-то мы благодаря блестящей операции, а они, между прочим, на мирных жителей сбросили ядерные бомбы", - напомнил учредитель телеканала "Царьград" Константин Малофеев.

Он возмущён тем, что американцам есть дело и до Крыма. Малофеев подчеркнул, что и Крым, и вся остальная территория России - не "бизнес" США.

"Потому что с какой это стати вы выбираете, какая из наших территорий - ваш "бизнес" или не ваш? Любая наша территория к вам никакого отношения не имеет", - сказал Малофеев.

На это ведущий Артём Шейнин заметил, что к США есть вопросы по поводу оккупации Техаса и части Калифорнии, а также Пуэрто-Рико.

"А сколько вопросов к сделке 1867 года по поводу Аляски? Очень много можно вопросов поднять. Поэтому, конечно, мы должны относиться к таким словам серьёзно, ни в коем случае не допускать, не пропускать. Ну, разумеется, в этой газетёнке будет смешно, если отреагировать. Но если мы, средства массовой информации, реагируем - это нормально. Если бы на это отреагировал МИД - это было бы, понятно, неадекватно", - пояснил Малофеев.

Он назвал недопустимыми подобные материалы. Но в то же время их нельзя оставить без внимания, потому что сегодня такая статья вышла в Washington Times, а завтра выйдет в Washington Post - и тогда уже более серьёзные граждане начнут говорить в Америке, что у них есть вопросы по поводу внесения Россией неких пунктов в Конституцию.

"Это наша Конституция, наша территория. И совершенно было справедливо отмечено: "Не ваше собачье дело". Поэтому обязательно нужно такие вопросы поднимать, не пропускать и не разрешать им даже говорить об этом. Потому что они не просто влезают в наши суверенные дела - они, между прочим, претендуют обозвать оккупированными территориями наши Курильские острова. То есть прямо сейчас они оспаривают наш суверенитет над нашей территорией. И это, безусловно, мы не должны терпеть", - резюмировал Малофеев.