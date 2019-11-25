Крым - Украине, Калининград - Белоруссии: Лукашенко заявил о "нашей России", вспомнив советские традиции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с губернатором Калининградской области заявил, что часто называет его регион "нашей областью", а также добавил, что подобный вариант обращения использует и когда рассказывает о России.

В советское время, как отметил Лукашенко, было много разговоров о том, чтобы Калининградскую область присоединить к Белоруссии.

"Может, хорошо, что не сделали, потому что Крым присоединили к Украине, оказалось, неправильно сделали", - добавил Лукашенко.

"Наша Калининградская область" - понятие, сложившееся в умах белорусов потому, что долгое время именно Минск был ответственен за этот регион, продолжил Лукашенко. Более того, как отметил президент республики, и сегодня он считает себя ответственным за Калининград. Мол, "мы были самыми близкими", остаёмся такими и сейчас. И если "они в НАТО", то "мы - в другом коллективе". С другой стороны, выражение "наша Россия", как сказал Лукашенко, многим не нравится. Правда, здесь вдаваться в подробности Лукашенко не стал.

"Кто-то в России обижается, но мы, я и многие белорусы, сегодня с такой позиции подходим, - отметил Лукашенко. - Очень многим это не нравится, не хочу вдаваться в подробности".

Кстати, если верить Лукашенко, его позиция касаемо "нашей Калининградской области" президента России Владимира Путина не смущает. Он согласен с общей ответственностью, сказал белорусский лидер.