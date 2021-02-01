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Крым - угроза: Киевский "разоружитель" заявил о "200 крылатых ракетах с ядерными боеголовками"
01 февраля 2021, 00:25 • 127 • Политика
Украинский "разоружитель", заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь утверждает, что "главная угроза из Крыма идёт с точки зрения применения морских сил, авиации и ракет", так как на полуострове сейчас якобы находится "около 200 крылатых ракет, в том числе дальностью 2,5 тысячи километров, с ядерными боеголовками".
По мнению Михаила Самуся, Крым сейчас представляет угрозу для Украины, поскольку является "непотопляемым авианосцем".
Заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения уверен, что "главная угроза из Крыма идёт с точки зрения применения морских сил, авиации и ракет", так как на полуострове сейчас якобы находится "около 200 крылатых ракет, в том числе дальностью 2,5 тысячи километров, с ядерными боеголовками".
Благодаря этому, отмечает Самусь, Россия полностью контролирует Чёрное море и в любой момент может "заблокировать" Украину. Поэтому эксперт призвал Киев развивать свои военно-морские силы.
Он признал, что на данный момент фактически нет корабельного состава ВМС Украины.
"После того как мы потеряли базы в Крыму, не произошло каких-то радикальных шагов. На самом деле только сейчас начались какие-либо изменения", - заключил Самусь.
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