Крым - угроза: Киевский "разоружитель" заявил о "200 крылатых ракетах с ядерными боеголовками"

По мнению Михаила Самуся, Крым сейчас представляет угрозу для Украины, поскольку является "непотопляемым авианосцем".

Заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения уверен, что "главная угроза из Крыма идёт с точки зрения применения морских сил, авиации и ракет", так как на полуострове сейчас якобы находится "около 200 крылатых ракет, в том числе дальностью 2,5 тысячи километров, с ядерными боеголовками".

Благодаря этому, отмечает Самусь, Россия полностью контролирует Чёрное море и в любой момент может "заблокировать" Украину. Поэтому эксперт призвал Киев развивать свои военно-морские силы.

Он признал, что на данный момент фактически нет корабельного состава ВМС Украины.

"После того как мы потеряли базы в Крыму, не произошло каких-то радикальных шагов. На самом деле только сейчас начались какие-либо изменения", - заключил Самусь.