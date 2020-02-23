Крым - русский. Доказано в Гааге

Арбитражный трибунал в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в споре между Украиной и Россией об использовании Чёрного и Азовского морей, а также Керченского пролива.

Крым оставили русским

По версии Киева, Москва якобы нанесла ущерб международному судоходству и окружающей среде своими действиями, построив мост через Керченский пролив, соединяющий Краснодарский край и Крымский полуостров. Но трибунал отказался рассматривать часть претензий, которые касаются прав Украины как прибрежного государства в водах вблизи Крыма.

Такой поворот событий поддержали в МИД России. Дипломаты подчеркнули, что был учтён ключевой аргумент, заключавшийся в том, что украинская сторона пытается доказать свой несуществующий суверенитет над Крымом.

"Очевидно, что этому арбитражу для рассмотрения украинских претензий сначала потребовалось бы установить, какое государство является прибрежным по отношению к Крыму", - указано в заявлении.

Российская сторона рассчитывает, что в дальнейшем суд отклонит все претензии Киева о нарушении Конвенции ООН по морскому праву.

Двойные стандарты и сигнал Зеленскому

Как заявил rueconomics.ru политолог Антон Бредихин, решение Гаагского трибунала вновь подтверждает двойные стандарты ООН. Эксперт считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому подали сигнал: Запад готов бороться вместе с ним за контроль над Азовским морем. Однако Киеву отказали в борьбе за Крым, который является частью России с 2014 года.

"Российской стороне нужно проработать дипломатические шаги для того, чтобы украинская сторона больше не поднимала черноморский вопрос и не заручалась поддержкой Запада, Турецкой Республики и Европейского союза", - пояснил он.

Непосредственно депутат Государственной Думы Константин Затулин обвинил суд в предвзятости. Это связано с тем, что отклонена позиция Москвы о том, что арбитраж не обладает необходимой юрисдикцией для рассмотрения дела.

"Чего вы ещё хотите от Гаагского суда? Вот он и будет с претензией на объективность субъективно, будучи уже предвзятым в отношении России, рассматривать этот вопрос", - заявил он РИА Новости.